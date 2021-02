¿Qué le quitó el sueño a AMLO?

Un día después de inaugurar las pistas de aterrizaje y despegue en el aeropuerto Felipe Ángeles, en la base militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que estuvo a punto de cancelar su proyecto por un informe a cargo de la Organización de Investigación y Desarrollo de Sistemas de Aviación, que declaraba su inviabilidad. La lectura, dijo, le quitó el sueño.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador habló sobre el documento a cargo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y que le presentó una comisión un día antes de que anunciara la inversión global de 70 mil millones de pesos al proyecto.

“Recuerdo que este organismo presentó un dictamen en la madrugada del día que tenía yo que salir a informar sobre el asunto (23 de noviembre de 2018). Se nombró una comisión y esa comisión me presenta un dictamen diciendo que había que continuar con la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco. No dormí y a la mañana siguiente hablé con el secretario de Comunicaciones (entonces Javier Jiménez Espriú). Le dije ‘venga a la oficina, porque quiero hablar con usted’. Le dije ‘no puedo tomar esta decisión (…) y voy a consultar que me ayuden. Por eso tengo mucha confianza en el pueblo. El pueblo es sabio”, aseguró en conferencia de prensa.

El informe del MIT, contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), indicó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la base aérea en Santa Lucía no podían operar de manera simultánea, por lo que el proyecto era inviable.

Sin embargo, poco más de dos años después, con el aterrizaje de los primeros vuelos comerciales en el aeropuerto Felipe Ángeles, en vuelos de exhibición, López Obrador aseguró que el proyecto se impuso a sus detractores.

“Ayer quedó demostrado que sí se podía hacer el aeropuerto”, destacó.

El presidente López Obrador dijo que quienes argumentaban que no funcionarían ambos aeropuertos tenían proyectado un “gran negocio inmobiliario” con el cierre de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la construcción en Texcoco, “costara lo que costara”.

Aseguró que ayer demostró que no sólo pueden funcionar dos aeropuertos, dijo, sino tres: el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Santa Lucía y el de Toluca.