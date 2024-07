¿Qué pasa con Joe Biden? Mientras los republicanos presumen músculo, los demócratas se “truenan” los dedos

Por una parte, el Partido Republicano presume músculo y poderío: “Pero, ¿qué pasó la semana pasada cuando le dispararon a mi héroe? "¿Y trataron de matar al próximo presidente de Estados Unidos? Ya fue suficiente”. “Dije, ¡deja que la Trumpmanía se vuelva loca, hermano! Deja que la Trumpmanía gobierne de nuevo. Dejemos que la Trumpmanía haga grande a Estados Unidos otra vez”, señaló Hulk Hugan, luchador profesional.

Además de que también presumió “harto amor”, esto porque todos los besos que Melania se niega a darle a su marido, ya hasta en el cachete; Trump se los recicla y se los manda desde lejitos a Hulk Hugan.

Sin embargo, mientras el Partido Republicano se encuentra en medio de un tórriso idilio amoroso, qué importa que su líder sea un abusador sexual sentenciado y tenga encima decenas de cargos criminales, si aún así provoca estas miradas de ilusión entre sus seguidores.

Kirk Radanovic, delegado de Pensilvania, señaló que:"Es un hombre distinto. Ese es un Trump 2.0. He estado en mítines de Trump desde 2016. Es un hombre comprometido y es un hombre distinto y este es un partido unificado. No hay quien nos detenga. No hay como pararlo”.

Todo mientras los demócratas se truenan los dedos, primero para conseguir que Biden se baje del barco que parece destinado al naufragio electoral y luego para que Kamala Harris se las “haga” buena y retome la ventaja perdida en las últimas semanas.

“Muchos de nosotros hemos estado involucrados en estas elecciones cada cuatro años, prácticamente, casi todas las veces diremos que esta es la indicada. Bueno, esta es la indicada. La elección más existencial, trascendental e importante de nuestra vida. Y hay mucho en juego”, señaló Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.

Tampoco es que los de azul tengan mucho de dónde escoger, porque además, para poder siquiera pensar en cambiar a su representante rumbo a la presidencia, deberán esperar al inicio de la convención demócrata el próximo 19 de agosto.

Para ellos la joya de la corona sería Michelle Obama, pero como una y varias veces ha dicho que no, por lo menos por ahora; todo indica que el camino rumbo a la Casa Blanca: Se está pintando de rojo.