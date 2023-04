¿Qué pasa si no hago el Servicio Militar cuando cumpla 18 años?

En México, todos los hombres que cumplan 18 años tienen que tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional; sin embargo, ¿qué pasa si no lo hago?

A pesar de que la Ley del Servicio Militar contempla que es obligatorio, no existe una sanción estipulada en caso de no liberar la cartilla. A pesar de eso, las consecuencias por no realizarlo podrían alcanzar otros ámbitos de tu vida.

“Se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización (entre 18 y 40 años), quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.”, dice la Ley.

¿Es necesario realizar el Servicio Militar para trabajar en el Gobierno?

Anteriormente, la cartilla era requerida a todos los hombres de entre 18 y 40 años de edad, para trabajar en el sector público y privado; actualmente para la mayoría de las empresas no es un requisito, caso contrario a las instituciones y dependencias gubernamentales, donde sigue siendo obligatorio presentar la liberación del Servicio para laborar.

Así que si aspiras a tener un puesto en el Gobierno deberás cumplir con esta obligación, también si quieres formar parte de un cuerpo de seguridad privado. De igual forma, este documento ya no es necesario para realizar otros trámites, como la emisión del pasaporte.

¿Cómo liberar el Servicio Militar después de los 18 años?

En caso de que no hayas realizado el Servicio Militar en su momento, los hombres menores de 40 años deberán acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento, o a la representación Consular de México en el extranjero más cercana a tu domicilio del 2 de Enero al 15 de Octubre de cada año. Para solicitar la pre-cartilla, participar en el sorteo y obtenerla es necesario presentar:



Acta de Nacimiento. Original y copia de un comprobante de domicilio (Recibo de agua, luz, teléfono). Original y copia del comprobante del grado máximo de estudios. Original y copia del CURP. Cuatro fotos recientes de 35 X 45 mm., de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, con ropa clara, sin retoque, donde el rostro de la persona sea visible.

Además los remisos deben “presentar una constancia de no registro, emitida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar donde nació en la que se especifique que no se le ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.”

Este trámite es gratuito y no es necesario agendar una cita.

¿Cómo solicitar mi cartilla militar si soy mayor de 40 años?

Si tienes más de 40 años y necesitas la cartilla, puedes solicitar una “Excepción por ser mayor de 40 años”, un trámite que se realiza en la Zona Militar más cercana a tu domicilio. Toma en cuenta que te pedirán: