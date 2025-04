Tenencia Edomex 2025: Hoy vence el plazo y no pagar traerá multas y pérdida del subsidio

¡Es urgente! Este 30 de abril de 2025 es el último día para aprovechar el descuento por pago de tenencia en el Estado de México, así que si aún no has realizado el trámite, es crucial hacerlo hoy mismo para evitar recargos, perder el subsidio o enfrentar complicaciones al renovar tu tarjeta de circulación o el trámite de verificación; no obstante, antes de pagar, es importante entender que tenencia y refrendo son conceptos distintos aunque relacionados, y confundirlos puede afectarte directamente. ¿Qué pasa si no pagas hoy la tenencia 2025 en Edomex?

¿Qué es la tenencia y cómo puedo evitar pagarla en el Edomex?

¡Última oportunidad! Si no pagas el refrendo hoy, perderás la posibilidad de exentar la tenencia vehicular 2025 en Edomex. El refrendo es el pago anual para renovar la licencia de circulación y placas de tu vehículo, mientras que la tenencia es un impuesto adicional que depende del valor de tu automóvil; si pagas el refrendo a tiempo, podrías evitar este gasto extra, lo que representa un gran alivio para tu bolsillo, especialmente si tu auto tiene un alto valor.

¿Cuánto cuesta el refrendo vehicular en Edomex para exentar la tenencia 2025?

Tras 30 días de prórroga, es esencial que realices este pago ahora, ya que el refrendo es obligatorio y tiene un costo fijo de $917 para autos y $677 para motos, sin importar el valor del vehículo.

¿Sabías que si pagas el refrendo antes de hoy, podrías evitar el costo adicional de la tenencia? Si tu auto no supera los 250 mil pesos de valor y cumples con los requisitos, podrías quedar exento del impuesto vehicular. Además, si tu refrendo está al día, podrás obtener este importante beneficio de ahorro.

¿Cómo y dónde pagar el refrendo vehicular en el Edomex para el subsidio de la tenencia?

Lo primero que debes hacer es acceder a la página oficial de la Secretaría de Finanzas del Edomex. En la página de inicio, encontrarás un campo para ingresar el número de placa de tu vehículo. Tras hacerlo, deberás completar un Captcha para verificar que no eres un robot y poder continuar con el trámite.

Una vez que completes este paso, el sistema te mostrará los datos de tu vehículo, incluyendo su modelo, valor y tipo de automóvil. Es fundamental que verifiques que toda esta información esté correcta antes de proceder. Si todo está en orden, selecciona el ejercicio fiscal correspondiente a 2025 y haz clic en “Siguiente” para avanzar al siguiente paso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REQUISITOS Y FECHA LÍMITE PARA PAGAR EL CONTROL VEHICULAR 2025 EN PUEBLA

El siguiente paso es ingresar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del propietario del vehículo. Asegúrate de tener esta información a la mano para completar este paso rápidamente.

Después de validar tus datos, el sistema te permitirá generar la línea de captura, que es el documento esencial para completar el pago de la tenencia. Es muy importante que imprimas o guardes la línea de captura, ya que sin ella no podrás efectuar el pago en ningún establecimiento.

Una vez que tengas la línea de captura, podrás acudir a cualquiera de los centros de pago habilitados, como bancos, tiendas de autoservicio, o bien realizar el pago de manera rápida y segura en línea.