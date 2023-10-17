¿Qué pasará con los empleados del Poder Judicial si se extinguen los fideicomisos?

Sí hay afectación directa a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, si los diputados desaparecen 13 de los 14 fideicomisos y se apropian de los 15 mil millones de pesos que están depositados en estos.

Son las historias de los colaboradores operativos, como mensajeros, choferes, secretarias y actuarios entre otros, los que dan cuenta del daño irreparable que pudieran ocasionar.

“No se vale que quieran reducirnos nuestras prestaciones laborales, que nos ganamos día con día" es lo que dice Patricia Aguayo, empleada del Poder Judicial.

Empleados del Poder Judicial con familiares enfermos serán de los más afectados

Existen trabajadores por ejemplo que tienen a sus hijos en tratamientos médicos de cáncer y reciben ayuda económica adicional del fideicomiso de prestaciones médicas, cuando los recursos del ISSSTE ya no son suficientes.

Incluso en otros casos, se les otorga financiamiento adicional cuando se requieren trasplantes y el seguro de gastos médicos mayores no tiene capacidad para cubrirlo.

“La mayoría son prestaciones generales que hemos ganado a lo largo del tiempo y que una vez que los extingan nos van a afectar en todo a nuestras familias” denuncia Francisco Montes, oficial judicial.

Trabajadores del Poder Judicial manifestaron su descontento y preocupación por la eliminación de fideicomisos

Por historias tan dramáticas como éstas, es que en algunos edificios del Poder Judicial se convocó a un paro momentáneo de labores. Levantaron la voz, pues pareciera que no quieren escucharlos a pesar de que su reclamo es legítimo y están lejos de tener un interés que no sea el de su bienestar familiar.

En la capital mexicana hubo este lunes 8 bloqueos simultáneos de los trabajadores. Cerraron calzada Zaragoza y Eduardo Molina, cerca de la Cámara de Diputados, para exigir que los diputados no aprobar reducciones al presupuesto y les audiencia.

Otros grupos bloquearon las oficinas del Poder Judicia de la Federación en Periférico Sur, también a la altura de Barranca Pilares; la carretera Picacho-Ajusco; en Insurgentes sur; Periférico Oriente, cerca del Reclusorio Preventivo Oriente, así como avenida Revolución y la avenida Paseo de la Reforma.

