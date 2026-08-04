Trágica mañana en Cuajimalpa: Hombre muere atropellado en calles de Lomas de Santa Fe y el conductor escapa del lugar

En las primeras horas de este 4 de agosto 2026, se reportó la muerte de hombre tras ser atropellado en calles de la colonia Lomas de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México (CDMX); el responsable escapó del lugar de los hechos.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia para poder brindarle los primeros auxilios.

El conductor huyó: Paramédicos confirman la muerte del hombre atropellado en Cuajimalpa

Los primeros reportes indican que el conductor escapó del lugar tras atropellar a la víctima, dejándolo tendido en plena vía pública. Paramédicos acudieron a la zona del incidente; sin embargo, solo confirmaron la muerte del hombre.

Hasta el momento no se han revelado la identidad del hombre atropellado, por lo que se desconoce si familiares o personas cercanas a la víctima ya fueron alertados sobre este lamentable incidente.

Debido a que el presunto responsable escapo del lugar de los hechos, no se han reportado personas detenidas por el atropellamiento en calles de Cuajimalpa.

Fiscalía de la CDMX acordona la zona para el levantamiento del cuerpo e investigaciones

Por el momento, la zona permanece acordonada en espera de la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo e iniciarán la carpeta de investigación para esclarecer las causas y deslindar responsabilidades por este hecho.

¿Qué hacer en caso de un atropellamiento en calles de CDMX?

Toma nota. En caso de un atropellamiento en la CDMX, mantén la calma y realiza tres acciones clave: llama al Servicio de Emergencias 911, no muevas a la persona lesionada y asegura la zona para evitar otro incidente.

Recuerda dar la ubicación exacta, proporcionando la calle, número y alcaldía, además del estado aparente de la víctima del grave accidente.

Si encuentras una persona atropellada, es importante no mover a la víctima, ya que podrías empeorar lesiones graves en la columna o fracturas internas. Además, se recomienda no proporcionar alimentos o líquidos a la persona afectada.