¿Silencio en México? Ninguna autoridad ha pedido revisar el avión de “El Mayo” Zambada

A pesar de que actualmente se encuentra en exhibición en el Museo de Aviones de Guerra en Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, ninguna autoridad mexicana ha solicitado oficialmente revisar el avión en el que fue trasladado Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, en julio del 2024.

De acuerdo con el director del Museo, Tomás Peralta, ha aumentado el número de visitantes al lugar y en su mayoría son mexicanos; "muchos "vienen de México".

Azteca Noticias pudo preguntar al encargado de las instalaciones aeronáuticas, si autoridades mexicanas han acudido o solicitado realizar una revisión al avión, y su respuesta fue tajante: "aun no, no ha habido ninguna pregunta de ese tipo".

¿Qué hay en el avión donde fue traslado "El Mayo" y el hijo de "El Chapo"?

En el museo, además del avión, hay fotos y un video del momento en el que la aeronave aterriza con los dos narcotraficantes a bordo.

Dentro del avión, destacan una bolsa de papel con la leyenda “Evidence”, que fue utilizada por agentes del FBI durante la investigación, además de cintas adhesivas colocadas por la agencia federal para sellar algunas partes de la instalación.

La aeronave forma parte de la colección permanente del War Eagles Air Museum, en donde está rodeada por naves tipo caza de la Segunda Guerra Mundial, aviones usados durante la Guerra Fría y automóviles clásicos, pero el avión donde fueron trasladados los capos se ha convertido en la pieza más fotografiada del museo.

Cabe mencionar que la historia de esta aeronave sigue envuelta en preguntas sin respuesta. La llamada Operación Air Kings puso fin a más de cuatro décadas de liderazgo criminal de Ismael “El Mayo” Zambada, considerado el jefe histórico del Cártel de Sinaloa.

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Tomás Peralta, explicó que la llegada del avión fue por iniciativa del propio FBI quien se propuso que el museo se hiciera cargo de la aeronave.

Todo indica que existe un acuerdo por dos años de mantener en ese lugar la aeronave, y después de ese período se desconoce cuál será su destino.