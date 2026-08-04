Macabro hallazgo: Localizan hombre sin vida colgado de un árbol en Insurgentes Norte
El cuerpo del hombre estaba colgado en un árbol en la lateral de Insurgentes Norte; la circulación fue cerrada para realizar los trabajos necesarios.
Trágica tarde en CDMX. Un hombre fue localizado sin vida y colgado de un árbol de aproximadamente 25 a 30 metros de altura sobre la lateral de Insurgentes Norte, en la colonia Guadalupe Tepeyac; se registró una intensa movilización en la zona.
Bomberos rescatan cuerpo a 30 metros de altura en Insurgentes Norte; Fiscalía inicia investigación
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital del país acudieron al lugar de los hechos para realizar las maniobras de rescate del cadáver debido a la complejidad de la altura en la que se encontraba la víctima.
Por otro lado, la policía capitalina acordonaron la zona para facilitar las labores de los cuerpos de emergencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima; no se sabe si familiares o personas cercanas al sujeto ya fueron informadas de los hechos.
Debido a la gravedad de la situación, elementos de la policía cerraron la lateral de Insurgentes por unos minutos, provocando afectaciones en la circulación vehicular.
Una vez concluido el descenso del cuerpo, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes e inició la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
#AlMomento | Movilización de equipos de emergencia por el rescate del cuerpo de un hombre que se encontra colgado en un árbol d e aproximadamente 30 metros de alto en plena Av de lo Insurgentes, #CDMX.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026
Es el reporte de @PLATA11CDMX para #AztecaNoticias. pic.twitter.com/3AWdyirI8e
¿Qué hacer si encuentro a una persona desmayada en calles de CDMX?
En caso de ir por las calles de la CDMX y encontrar a una personas desmayada, lo primero que debes hacer el llamar a los servicios de emergencia; revisa que la zona sea segura para acercarte.
Si la persona no responde ni respira, llama de inmediato al 911. Te compartimos algunos consejos.
- Evita acercarte al cuerpo, es importante asegurarte de tu seguridad antes de ayudar. Sobre todo si sospechas que es una escena del crimen o si es un accidente.
- Contacta inmediatamente a las autoridades al 911. Es importante que, si no hay peligro, no huyas del lugar, pues podrían confundirte con un implicado en el hecho. En caso de que corras peligro, aléjate y después contacta a las autoridades.
- No alteres la escena del crimen, es decir, no toques ni muevas nada porque podrías intervenir en la recopilación de evidencias del caso. De igual forma, si tocas algo y huyes, podrían considerarte un sospechoso.
- Cuando contactes con las autoridades intenta cooperar con toda la información que te pidan. Contesta lo que te pregunten de forma clara y concisa, sin olvidar mencionar si viste algo extraño.
- Finalmente, presenciar un cadáver puede ser muy traumático, así que la recomendación es buscar ayuda emocional si llegas a sentirte afectado.