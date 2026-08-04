¿Tu propiedad está en riesgo? Así empieza el despojo de un inmueble en CDMX; señales de alerta

El despojo de inmuebles en la Ciudad de México se ha convertido en un amenaza silenciosa que podría poner en riesgo tu patrimonio de años en cuestión de días, por ello, es importante conocer las señales de alerta que nos ayudan a conocer cuando una propiedad está en riesgo de ser invadida.

El modus operandi del despojo de inmuebles en CDMX

El despojo de inmuebles en la CDMX es más común de lo que creemos, teniendo como principales víctimas a los adultos mayores que viven solos, casas abandonadas o terrenos abandonados.

Una vez que los delincuentes ubican la propiedad que desean invadir, acuden con notarios públicos corruptos. Al establecer un acuerdo entre ambas partes, inventan juicios y trabajan escrituras falsas. Después de crear la trampa, van hasta las casas o terrenos asegurando que las propiedades son de ellos.

Tras conseguir quedarse con la casa o el predio en cuestión, los defraudadores o invasores de predios, arreglan la viviendia o domicilio para dar una apariencia distinta.

Señales de alerta de que un inmueble podría ser desalojado en CDMX

Mantén vigilada tu propiedad. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México compartió las señales de alerta que podrían indicar un posible caso de despojo a un inmueble; esto es todo lo que debes saber.



Las personas dicen tener derechos sobre tu propiedad.

Intentan convencerte de firmar documentos rápidamente.

Personas cuidadoras o inquilinas se niegan a salir.

Limpieza repentina de un terreno deshabitado.

Cambian cerraduras sin autorización.

Se presentan con supuestos gestores o abogados.

Te presionan para abandonar temporalmente el inmueble .

. Personas sospechosas merodean tu propiedad.

Modificación en el estatus de las escrituras de tu propiedad.

Es importante recordar que no todas las ocupaciones ilegales comienzan con violencia, muchas de ellas comienzan con pequeños engaños, intimidación o documentos irregulares.

¿Qué hacer si detectas un caso de despojo en la CDMX?

¿Sospechas de un posible desalojo de inmueble en calles de la CDMX? En caso de detectar anomalías, lo más probable es acudir al Ministerio Público más cercano del lugar donde se encuentra el inmueble que fue despojado.