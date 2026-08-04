¡Caos vial en CDMX! Bloqueos, marchas, una volcadura y árbol caído complican la circulación HOY

Una jornada complicada se registra en calles de la CDMX, donde la presencia de manifestantes, una volcadura, la caída de un árbol y un severo encharcamiento provocan afectaciones viales en al menos cuatro puntos de la capital; autoridades desplegaron servicios de emergencia y recomendaron utilizar rutas alternas.

En el Centro Histórico, manifestantes arribaron a Circuito Plaza de la Constitución, a la altura de Madero. En Tlalpan, equipos de emergencia atienden la volcadura de un vehículo en Conkal y Tekax, colonia Héroes de Padierna; Homún funciona como alternativa.

En Gustavo A. Madero, un árbol cayó en Cuauhtémoc, a la altura de Atlacomulco, colonia La Casilda, por lo que se realizan maniobras para retirarlo.

Además, un fuerte encharcamiento afecta Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Las Torres; como alternativas se encuentran Calzada Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico.