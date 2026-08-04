¡Caos vial en CDMX! Bloqueos, marchas, una volcadura y árbol caído complican la circulación HOY
Estas son las vialidades con afectaciones para este martes provocadas por las marchas, bloqueos y trabajos de emergencia en CDMX; conoce las rutas alternas.
¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 4 de agosto 2026.
Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 4 de agosto 2026; rutas alternas
Manifestantes, bloqueos, volcadura y árbol caído complican la circulación en CDMX
Una jornada complicada se registra en calles de la CDMX, donde la presencia de manifestantes, una volcadura, la caída de un árbol y un severo encharcamiento provocan afectaciones viales en al menos cuatro puntos de la capital; autoridades desplegaron servicios de emergencia y recomendaron utilizar rutas alternas.
En el Centro Histórico, manifestantes arribaron a Circuito Plaza de la Constitución, a la altura de Madero. En Tlalpan, equipos de emergencia atienden la volcadura de un vehículo en Conkal y Tekax, colonia Héroes de Padierna; Homún funciona como alternativa.
En Gustavo A. Madero, un árbol cayó en Cuauhtémoc, a la altura de Atlacomulco, colonia La Casilda, por lo que se realizan maniobras para retirarlo.
Además, un fuerte encharcamiento afecta Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Las Torres; como alternativas se encuentran Calzada Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a Cuauhtémoc a la altura de Atlacomulco, colonia La Casilda, @TuAlcaldiaGAM, para el retiro de árbol caído. #AlternativaVial Av. del Castillo pic.twitter.com/wcrEE3Y3Pp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 4, 2026
¿Cómo va el tráfico en calles de la CDMX?
Para la tarde de este 4 de agosto 2026 se reporta tránsito lento sobre Viaducto de Av. Insurgentes hasta Dr. José María Vértiz; se recomienda conducir con precaución.
Tránsito lento sobre Viaducto de Av. Insurgentes hacia Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/MpYHYfhv5b— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 4, 2026
Obras de reencarpetamiento afectan circulación en Mariano Matamoros
Las obras de reencapetamiento provocan el cierre de la circulación en calles de Mariano Matamoros desde Circuito Interior a Madrid. Estas son las alternativas viales: Av. Universidad.
#PrecauciónVial | Por obras de reencarpetamiento se encuentra cerrada la circulación en calle Mariano Matamoros cerrada desde Circuito Interior a Madrid. #AlternativaVial Av. Universidad. pic.twitter.com/VHtSeYQeBM— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 4, 2026
Accidente en Calz. Dan Juan de Aragón
Se reportó un accidente en Calz. San Juan de Aragón a la altura de Gral. Mariano Arista; piden conducir con precaución.
#PrecauciónVial | Percance automovilístico en Calz. San Juan de Aragón a la altura de Gral. Mariano Arista, no distraigas la atención a conducir. pic.twitter.com/fIm9LFo13d— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 4, 2026
¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?
Se reporta buen avance en calles de Puebla desde Cuauhtémoc hasta Monterrey; se recomienda manejar con precaución.
#BuenAvance en Puebla de Cuauhtémoc hacia Monterrey. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/HAReMNK28M— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 4, 2026
Cierre de circulación en Av. Josefa Ortiz de Domínguez
Debido a trabajos de repavimentación, permanece cerrada la circulación en Av. Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con Circuito Interior Río Churubusco, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
En la zona trabaja maquinaria pesada, por lo que se recomienda extremar precauciones y anticipar tiempos de traslado.
Se recomienda tomar Av. Universidad como una de las alternativas viales.
#AlertaVial | Obras y fuga de agua complican la movilidad en la #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026
En la zona sur de la capital, trabajos de repavimentación mantienen cerrada la circulación sobre Josefa Ortiz de Domínguez al cruce con Río Churubusco, en la colonia Del Carmen.
En tanto, en la colonia… pic.twitter.com/f8oq8oRImH
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/GHAP16UHVV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 4, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes 4 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 4, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 4 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/sU1eN3zLse