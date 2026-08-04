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¡Caos vial en CDMX! Bloqueos, marchas, una volcadura y árbol caído complican la circulación HOY

Estas son las vialidades con afectaciones para este martes provocadas por las marchas, bloqueos y trabajos de emergencia en CDMX; conoce las rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 4 de agosto 2026: Calles cerradas, vialidades afectadas y rutas alternas
¿Qué calles de CDMX están cerradas este martes?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 4 de agosto 2026.

Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 4 de agosto 2026; rutas alternas

Manifestantes, bloqueos, volcadura y árbol caído complican la circulación en CDMX

Una jornada complicada se registra en calles de la CDMX, donde la presencia de manifestantes, una volcadura, la caída de un árbol y un severo encharcamiento provocan afectaciones viales en al menos cuatro puntos de la capital; autoridades desplegaron servicios de emergencia y recomendaron utilizar rutas alternas.

En el Centro Histórico, manifestantes arribaron a Circuito Plaza de la Constitución, a la altura de Madero. En Tlalpan, equipos de emergencia atienden la volcadura de un vehículo en Conkal y Tekax, colonia Héroes de Padierna; Homún funciona como alternativa.

En Gustavo A. Madero, un árbol cayó en Cuauhtémoc, a la altura de Atlacomulco, colonia La Casilda, por lo que se realizan maniobras para retirarlo.

Además, un fuerte encharcamiento afecta Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Las Torres; como alternativas se encuentran Calzada Ignacio Zaragoza y Anillo Periférico.

¿Cómo va el tráfico en calles de la CDMX?

Para la tarde de este 4 de agosto 2026 se reporta tránsito lento sobre Viaducto de Av. Insurgentes hasta Dr. José María Vértiz; se recomienda conducir con precaución.

Obras de reencarpetamiento afectan circulación en Mariano Matamoros

Las obras de reencapetamiento provocan el cierre de la circulación en calles de Mariano Matamoros desde Circuito Interior a Madrid. Estas son las alternativas viales: Av. Universidad.

Accidente en Calz. Dan Juan de Aragón

Se reportó un accidente en Calz. San Juan de Aragón a la altura de Gral. Mariano Arista; piden conducir con precaución.

¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?

Se reporta buen avance en calles de Puebla desde Cuauhtémoc hasta Monterrey; se recomienda manejar con precaución.

Cierre de circulación en Av. Josefa Ortiz de Domínguez

Debido a trabajos de repavimentación, permanece cerrada la circulación en Av. Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con Circuito Interior Río Churubusco, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

En la zona trabaja maquinaria pesada, por lo que se recomienda extremar precauciones y anticipar tiempos de traslado.

Se recomienda tomar Av. Universidad como una de las alternativas viales.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes 4 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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