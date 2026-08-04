Cae con más de 200 kilos de cocaína en Tlalpan: Conductor ocultaba el cargamento en un compartimento secreto del auto

Golpe al narcotráfico en CDMX. En las primeras horas de este 4 de agosto 2026, se reportó la detención de un hombre de 38 años que transportaba alrededor de 217 kilos de cocaína en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

La droga era transportada en un compartimento secreto dentro de una camioneta de carga, la cual fue detenida y revisada sobre la carretera México-Cuernavaca.

Doble fondo en camioneta de carga: El hallazgo de más de 200 paquetes de cocaína en la México-Cuernavaca

Los primeros informes indican que los elementos de seguridad se encontraban realizando un dispositivo de seguridad sobre la carretera México-Cuernavaca, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, cuando notaron que una camioneta de carga realizaba cambios constantes e imprevistos de carril, poniendo en riesgo la seguridad de otros conductores.

Para evitar un accidente y alguna conducta ilícita, le marcaron el auto y efectuaron una revisión de la unidad de carga.

Al realizar la inspección, los agentes lograron identificar una modificación extraña en la parte trasera de la camioneta de carga, por lo que al revisarla más a fondo, localizaron un doble fondo que ocultaba 217 paquetes con cocaína, por lo que el conductor fue detenido.

Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino… pic.twitter.com/GEtiWOyoN0 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 4, 2026

Detenido de 38 años ante el Ministerio Público: Continúan las investigaciones del caso

El hombre de 38 años fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que continuará con las investigaciones necesarias del caso y el que determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no dieron más detalles sobre la identidad del conductor, por lo que se desconoce si pertenece a una cédula delictiva.

"Al detenido de 38 años, le leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Púbico correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso y determinará su situación jurídica", explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un comunicado de prensa publicado en su página oficial.