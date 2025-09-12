¿Qué puedes donar en los centros de acopio de la UNAM para las víctimas de la explosión en Iztapalapa?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se solidarizó con las víctimas de la devastadora explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, habilitando diversos centros de acopio en facultades y escuelas. El objetivo es reunir material de curación, alimentos y artículos de primera necesidad para atender a los heridos y a las familias que atraviesan la emergencia.

El accidente ocurrió el miércoles 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa cargada con casi 49 mil litros de gas LP volcó y explotó en la frontera de Iztapalapa con Los Reyes La Paz, Estado de México. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el estallido provocó una onda expansiva que alcanzó a 32 vehículos y dejó un saldo de 94 heridos y nueve personas fallecidas hasta el 11 de septiembre, según confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Centros de acopio instalados en las FES de la UNAM

La colecta organizada por la UNAM se desplegó en distintas facultades y escuelas con horarios y necesidades específicas.

En la FES Zaragoza : el punto se encuentra en el Campus 1, junto al Auditorio, abierto desde el 11 de septiembre a las 10:00 horas. Ahí se reciben insumos médicos como tela transport, apósitos Tegaderm y llaves de tres vías, además de pañales para adulto y alimentos no perecederos. La institución también informó que ofrecerá acompañamiento psicológico a los afectados.

En la FES Aragón, el centro de acopio opera en el Edificio de Gobierno. Estará abierto el 11 de septiembre de 12:00 a 20:00 horas y el 12 de septiembre de 9:00 a 20:00 horas. Se solicitan principalmente insumos médicos, agua potable y productos básicos como alimentos enlatados.



La FES Iztacala participa en la colecta el 11 y 12 de septiembre, recibiendo gasas, vendas, torundas, jabón neutro, artículos de higiene personal, ropa en buen estado y víveres.

Facultades en Ciudad Universitaria con centros de acopio

En Ciudad Universitaria, la Facultad de Psicología abrirá su centro de recolección el 12 de septiembre de 10:00 a 19:00 horas. Se reciben:

Gasas

Soluciones antisépticas

Mantas

Impermeables

Alimentos básicos

Productos de higiene personal

La Facultad de Arquitectura mantiene activo su punto en el Cubo FA, sótano, junto al Lumen, destinado a:

Víveres

Insumos médicos.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales habilitó dos espacios: el cubículo Consciencia y Libertad en el Edificio B y el cubículo A-211 en el Edificio A. Ambos recogen artículos de:

Curación (vendas, gasas, alcohol)

Alimentos no perecederos

Productos de higiene.

En tanto, la Facultad de Derecho participa con un centro en la entrada principal, junto al reloj, abierto desde el 11 de septiembre a las 13:00 horas. También la Facultad de Economía habilitó un espacio en su explanada de 10:00 a 17:00 horas para recibir:

Víveres

Agua embotellada.

Finalmente, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se unió a través del Frente Estudiantil Veterinaria, que organiza: