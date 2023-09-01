¿Qué significa “toma tu Champotón”, frase que dijo AMLO en su Quinto Informe de Gobierno?

Durante el Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) usó algunas frases populares que ya ha empleado en otras ocasiones y también en su conferencia mañanera entre las que está "Toma tu champotón” y de la cual explicaremos su origen y significado.

AMLO destacó en su discurso por su Quinto Año de Gobierno al estado de Campeche como “el principal productor de petróleo” durante muchas décadas y con una importante contribución al presupuesto nacional, sin embargo ese resultado no se reflejó en el pueblo.

“Llegó a haber años en que de cada peso del presupuesto nacional 40 centavos se obtenían por la venta de petróleo al extranjero extraído del Mar de Campeche”, recordó AMLO.

A pesar de eso, Campeche vivía en una paradoja al "ser estado rico con pueblo pobre... Por eso decidí rendir este informe aquí en Campeche y también porque hay un pasaje histórico que se resume y ahí se los dejo de tarea: 'Toma tu champotón'”.

¿Qué significa la frase "toma tu Champotón"?

La frase hace alusión a un acontecimiento histórico de tiempos de la Conquista española y a una batalla conocida como "La mala pelea" entre españoles y un lugar llamado Chakanputún, al cual rebautizaron como Champotón.

De acuerdo con las narraciones de Bernal Díaz del Castillo, los mayas del lugar, encabezados por Moch Couóh, defendieron su territorio ante la llegada de una expedición española.

"Vinieron por la costa muchos escuadrones de Indios del pueblo de Potonchán con sus armas de algodón, que les daba a la rodilla y con arcos y flechas y lanzas y rodelas y espadas hechas a manera de montantes de a dos manos y hondas y piedras y con sus penachos de los que ellos suelen usar. Mataron a más de 50 y dejaron herido a su capitán, Francisco Hernández. Debido a esa batalla, que fue fuerte y fiera, los españoles llamaron a Champotón “Bahía de Mala Pelea”, señala el texto histórico.

AMLO ya ha explicado en otras ocasiones lo que significa la frase en alusión al combate de la corrupción:

"Saben ustedes, y hay que recordar la historia, aunque a algunos no les gusta, pero aquí en Champotón fue la batalla de, dicen, la Mala Pelea (que en realidad fue) la buena pelea. Como la expresión 'toma tu Champotón' es una muestra de arrojo de alguien que no se deja", indicó el mandatario en una gira por Campeche en abril del 2019.

"¿Saben de dónde salió eso de ‘toma tu Champotón’? De esa batalla que no pudieron los invasores. Pues es lo mismo que les estamos ahora aplicando a los corruptos: ‘toma tu Champotón’. Esa es la fórmula", refirió.

Quinto Informe de AMLO en Campeche

El quinto informe de gobierno del presidente AMLO se realizó en Campeche este 1 de septiembre en donde destacó las acciones de su gobierno a lo largo de su administración.

Al concluir, el presidente realizó un recorrido a bordo del Tren Maya con algunas paradas a lo largo de la Península de Yucatán.

“Ese día terminando el informe nos vamos a subir al Tren Maya, no para inaugurarlo, nos vamos a subir en la estación de Campeche porque coincide que es viernes, es el fin de semana de la supervisión que hago cada 15 días. Entonces, nos vamos a subir al tren en la estación de Campeche y vamos a bajar en Teya, en Mérida”, señaló el mandatario esta mañana.

