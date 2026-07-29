Cierran compra del terreno donde construirán nuevo estadio de equipo de Primera División con techo estilo carpa de circo

El Manchester United dio un nuevo paso para hacer realidad el nuevo estadio con el que busca transformar el futuro del club y de Old Trafford; la institución confirmó la compra de la mayor parte del terreno donde construirán su nueva casa, un recinto con capacidad para 100 mil espectadores que destacará por su llamativo techo estilo carpa de circo y que aspira a convertirse en el estadio más grande del Reino Unido.

La adquisición representa uno de los avances más importantes del proyecto desde su presentación; con el espacio prácticamente asegurado, el club de la Premier League podrá avanzar en la siguiente etapa de planeación para desarrollar un complejo que, además de albergar partidos de Primera División, busca impulsar una profunda renovación urbana en los alrededores del histórico Old Trafford.

El nuevo estadio con carpa de circo del Manchester United entra en una etapa decisiva

El terreno adquirido comprende alrededor de 10 hectáreas y se localiza a unos 350 metros del actual estadio , una ubicación que permitirá conservar la identidad histórica del club mientras se construye un inmueble completamente nuevo.

La directiva ha explicado que mantener la nueva sede cerca del llamado "Teatro de los Sueños" facilitará que los aficionados continúen con las tradiciones que han acompañado al equipo durante décadas; además, el proyecto contempla mejores conexiones de transporte y espacios pensados para recibir a miles de visitantes en cada encuentro.

La compra también permitirá iniciar nuevas fases técnicas y administrativas antes del comienzo de la obra, entre ellas el desarrollo definitivo del plan maestro y la coordinación con las empresas que actualmente operan en los terrenos adquiridos.

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Con capacidad para 100 mil aficionados, un equipo de primera división estrenará estadio millonario con diseño inspirado en una carpa de circo; así será el proyecto.|Manchester United

El proyecto millonario que busca transformar mucho más que un estadio

Además del nuevo recinto, el plan contempla una regeneración integral de la zona de Old Trafford; las estimaciones prevén la construcción de 15 mil viviendas, la creación de decenas de miles de empleos y un importante impacto económico para el Reino Unido, convirtiendo el desarrollo en uno de los proyectos urbanos más ambiciosos vinculados al deporte.

Desde el inicio de la propuesta, uno de los elementos que más expectativa ha generado es el diseño del inmueble; la cubierta inspirada en una carpa de circo pretende darle una identidad única al estadio y convertirlo en un referente arquitectónico a nivel internacional.

Aunque todavía faltan procesos administrativos antes de iniciar la construcción, la compra del terreno marca el mayor avance registrado hasta ahora y acerca al Manchester United a la construcción de la que será su nueva casa, un proyecto con el que el club pretende escribir un nuevo capítulo dentro de la Premier League sin perder el legado de Old Trafford.

El techo estilo carpa de circo será el sello del nuevo estadio del Manchester United

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del proyecto es su techo estilo carpa de circo, una propuesta arquitectónica desarrollada por el despacho Foster + Partners que busca darle una identidad única al nuevo estadio; la cubierta fue concebida para que el inmueble pueda reconocerse de inmediato, incluso a la distancia, convirtiéndose en un nuevo símbolo del Manchester United.

Más allá de su apariencia, el diseño pretende combinar innovación, funcionalidad y una imagen icónica que acompañe al club durante las próximas décadas, manteniendo una silueta distinta dentro del futbol mundial.