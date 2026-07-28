VIDEO | ¿Por qué la NASA dice que la Tierra no es una esfera perfecta? Esta es su verdadera forma

¡Ni plana, ni redonda! Durante décadas nos hicieron pensar que la Tierra era una esfera casi perfecta, pero hoy los mitos se acabaron. A través de un video, la NASA reveló cómo es realmente la forma de nuestro planeta cuando se observa desde el punto de vista de la gravedad.

Aunque a simple vista parece una especie de papa deforme, la explicación es mucho más interesante: no se trata de la superficie física del planeta, sino de un modelo que representa cómo actúa la gravedad en cada región del mundo.

La NASA confirma que la Tierra no es una esfera perfecta; esta es su verdadera forma

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) presentó una recreación basada en más de 15 años de mediciones satelitales. En ella se observa el llamado geoide.

Se trata de un modelo en 3D que representa la forma que tendría un océano si únicamente respondiera a la fuerza de gravedad, sin la influencia de mareas, vientos o corrientes.

Según la NASA, el geoide ayuda a comprender cómo varía la gravedad en diferentes partes del mundo, algo que no es visible a simple vista, y que solo puede medirse con tecnología espacial.

Por esa razón, la Tierra no puede describirse como una figura redonda. Incluso desde hace siglos se sabe que está ligeramente achatada en los polos debido a su rotación, pero el geoide muestra un nivel de detalle mucho mayor al incorporar la gravedad.

¿Qué es un geoide y por qué es importante para la Tierra?

La idea de que la Tierra era circular fue una de las teorías más aceptadas desde las culturas antiguas. Para la Grecia clásica, los pensadores empezaron a considerar que en realidad nuestro planeta era más bien redondo o esférico.

Este pensamiento duró varios años, hasta que con la navegación y satélites, la geodesia permitió estudiar las formas y dimensiones del astro, aplicando conceptos de gravedad terrestre.

El geoide puede entenderse como una superficie imaginaria que sirve de referencia para estudiar la Tierra. Los especialistas lo definen como la forma que adoptaría el nivel medio del mar si toda la superficie del planeta estuviera cubierta por agua y solo actuara la gravedad.

¿Cómo luce realmente la Tierra?

El planeta gira sobre su propio eje, además de que tiene una masa que no es uniforme, por lo que en términos físicos: donde existe una mayor concentración de masa, la gravedad es ligeramente más intensa; donde la densidad es menor, ocurre lo contrario, explicó Michael Watkins, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

Es por ello, que en los modelos se puede apreciar una especia de balón de fútbol americano deforme, ya que la altura del geoide no es uniforme si estamos en el ecuador.