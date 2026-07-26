Tenía el reloj que anunciaba la muerte: la leyenda que esconde el museo patrimonio de la humanidad en México

Entre los edificios históricos de México existen historias que han pasado de generación en generación ; una de las más conocidas se encuentra en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara, Jalisco, donde una antigua leyenda asegura que un reloj era capaz de anunciar la muerte de los niños que vivían en el lugar cuando todavía funcionaba.

Aunque nunca existieron pruebas que confirmaran estos hechos, el relato continúa formando parte de la memoria popular de la capital jalisciense y convierte al inmueble, hoy reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

El reloj que, según la leyenda, anunciaba la muerte

La historia cuenta que el enorme reloj instalado en el Hospicio Cabañas comenzó a despertar temor entre trabajadores y residentes porque ocurría algo difícil de explicar; cada vez que sus manecillas se detenían sin motivo aparente o las campanas sonaban fuera del horario acostumbrado, poco después fallecía uno de los niños que vivían en el lugar .

Lo que al principio parecía una simple coincidencia comenzó a repetirse una y otra vez; conforme pasaban los años, la noticia se extendió por los pasillos del hospicio y el reloj dejó de ser visto como un instrumento para medir el tiempo; para muchos se convirtió en un presagio que nadie quería escuchar.

La leyenda señala que el mecanismo fue inspeccionado en distintas ocasiones con la intención de descubrir la causa de las fallas; sin embargo, quienes lo revisaban no encontraban daños que explicaran por qué se detenía o sonaba cuando no debía, situación que fortaleció la creencia de que el reloj ocultaba un misterio imposible de comprender.

La supuesta maldición que dio origen a la historia

Con el paso del tiempo surgieron distintas versiones para explicar el origen de aquel fenómeno, una de las más difundidas afirma que una trabajadora del hospicio habría provocado la muerte de varios niños al arrojarlos a un estanque cercano, hecho que habría dejado una especie de maldición sobre el edificio y sobre el reloj, el cual jamás volvió a marcar la hora con normalidad.

Otra leyenda popular va todavía más atrás, pues según la tradición, el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, fundador del hospicio, habría tenido un encuentro con el diablo antes de que concluyera la construcción del inmueble.

El relato asegura que aquella figura le advirtió que la obra estaría marcada por desgracias y sufrimiento, lanzando una maldición relacionada con el tiempo y la vida de quienes habitarían el lugar.

Con los años, algunos habitantes de Guadalajara relacionaron esa historia con el comportamiento del reloj y las muertes que supuestamente anunciaba.

Ninguna de estas versiones cuenta con respaldo histórico y forman parte del folclore de la ciudad; sin embargo, ambas siguen alimentando el misterio que rodea al antiguo hospicio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONSTRUYEN RASCACIELOS IMPERIAL CON ALBERCA INFINITA, BOLICHE Y MAYOR ALTURA QUE LA TORRE LATINOAMERICANA, CON PRESUPUESTO DE 220 MILLONES DE DÓLARES

¿Qué ocurrió con el llamado "Reloj de la Muerte"?

La tradición señala que, en 1952, el reloj fue retirado del edificio para terminar con el temor que generaba entre trabajadores y visitantes; desde entonces comenzaron a circular distintas teorías sobre su destino.

Algunas personas sostienen que fue destruido para impedir que la leyenda continuara creciendo, mientras que otras creen que permanece oculto en algún sitio de Guadalajara; no obstante, hasta ahora no existe una versión oficial que confirme qué ocurrió con él, lo que ha permitido que el misterio siga vivo.

El Hospicio Cabañas hoy

Más allá de las leyendas, el Hospicio Cabañas es uno de los edificios históricos más importantes de México; construido en 1810 como una casa de asistencia para huérfanos y personas vulnerables, actualmente funciona como el Instituto Cultural Cabañas, donde se exhiben los famosos murales de José Clemente Orozco, incluido El hombre de fuego .

Su importancia arquitectónica, artística e histórica llevó a que en 1997 fuera inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO; sin embargo, para muchos visitantes, además de admirar sus murales, recorrer sus pasillos también significa recordar la antigua leyenda del reloj que, según la tradición, era capaz de anunciar la muerte mucho antes de que ocurriera.