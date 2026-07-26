¿El Día del Abuelo se celebra en julio o en agosto? La fecha en la que se celebra en México y por qué hay dos fechas

Cada año surge la duda sobre celebrar el Día del Abuelo en julio o en agosto, una pregunta más común de lo que creemos. Aunque en México existe una fecha oficial para consentirlos y festejarlos, el calendario internacional marca otro día clave; te explicamos la diferencia.

¿Cuándo es el Día del Abuelo en México?

¡Anota la fecha en el calendario! El Día del Abuelo en México se celebra el 28 de agosto 2026, una fecha establecida desde 1983, creada para reconocer el trabajo, sabiduría de los adultos mayores, así como para valorar su presencia dentro de las familias mexicanas.

Por otro lado, la fecha internacional para festejar a los abuelos es el 26 de julio 2026, promovida por la iglesia católica.

¿Por qué también se felicita a los abuelos en el mes de julio 2026?

El celebrar a los abuelos este 26 de julio de cada año, se debe a que coincide con la VI Jornada Mundial delos Abuelos y de las Personas Mayores, promovida con la iglesia católica en honor a San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

La celebración a los adultos mayores suele realizarse el cuarto domingo de julio de cada año.

Para la conmemoración de este año, se eligió el lema "Yo no te olvidaré", el cual fue inspirado en el pasaje bíblico de Isaías 49,15, con el objetivo de combatir la soledad de los adultos mayores y fomentar las visitas de los jóvenes a sus abuelos.

Diferencias del Día del Abuelo entre la fecha de julio y la de agosto

¡Toma nota! Las celebraciones a los abuelos en el mes de julio 2026 tiene un origen religioso. Fue instituida en 2021 para celebrarse el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana.

Por otro lado, las celebraciones en agosto son de origen civil y político. En México, el Día del Abuelo se estableció en 1983, bajo el nombre del "Día del Anciano"; sin embargo, fue el nombre de la efeméride fue modificado al que ahora conocemos.