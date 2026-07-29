El DJ que hizo vibrar Paseo de la Reforma: ¿Quién era Kavinsky y cuáles fueron sus canciones más famosas?

Fue este martes 28 de julio que se confirmó la muerte del DJ francés, Kavinsky, en París, una de las figuras más influyentes de la música electrónica que visitó países en todo el mundo, incluyendo México.

Esto es todo lo que debes de saber del músico de 50 años de edad.

¿Quién es el DJ Kavinsky?

Vincent Pierre Claude Belorgey nació el 31 de julio de 1975 en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París, Francia.

Durante su trayectoria construyó un personaje ficticio que se volvió parte de su personalidad artística y de su sello: la historia de un zombie con piel azul, ojos rojos y chaqueta que resucitó tras chocar su automóvil en 1986, dándole una imagen retro a todas sus portadas.

¡Tristemente falleció el DJ francés Kavinsky! Hoy lo recordamos por su concierto masivo en la CDMX por motivo de Año Nuevo en 2025, reuniendo a más de 250 mil personas. 🎶😞



NightCall sonará por siempre, descansa en paz. 🤍🕊️ pic.twitter.com/ip4t9YRNUm — Azteca 7 (@AztecaSiete) July 29, 2026

Carrera de Kavinsky en la música electrónica

Kavinsky empezó en la actuación y dio el brinco a la música en 2005 cuando un amigo cineasta le regaló una computadora vieja.

A partir de ahí se volvió un referente de la música synthwave y del movimiento French Touch.

Sacó discos como OutRun y Reborn, abrió shows de Daft Punk e incluso tocó en la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Canción Nightcall del DJ Kavinsky

En 2010 lanzó la canción "Nightcall", la cual produjo con Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk. Esta se convirtió en su tema más famoso.

La canción saltó aún más tras sonar en la película Drive en 2011.

Además, rompió un récord histórico al ser la canción más buscada en un solo día en una aplicaciónde música tras su presentación.

Canciones más famosas de Kavinsky

Dentro de sus temas más populares que marcaron a la música electrónica están:



Nightcall

Odd Look, con su famosa versión junto a The Weeknd.

ProtoVision

Testarossa Autodrive

Roadgame

Pacific Coast Highway

El DJ Kavinsky estuvo en Paseo de la Reforma

El 31 de diciembre de 2025, el DJ despidió el año en la Ciudad de México al estar un concierto gratuito en Paseo de la Reforma.

El evento reunió más de 250 mil personas, rompiendo un récord como el espectáculo de música electrónica más masivo en la capital de México. Tenía planeado regresar a territorio nacional para octubre de 2026.

.@EmmanuelMacron se pronunció sobre la muerte de #Kavinsky



Muere a los 50 años el DJ francés Kavinsky, creador del éxito Nightcall. Emmanuel Macron y el gobierno de Francia lamentan su repentina partida.https://t.co/ICFX2c3OPh pic.twitter.com/Tk8RqXRb7H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 29, 2026

¿Cómo murió Kavinsky?

La noche del martes 28 de julio de 2026, el músico de 50 años fue hallado sin vida dentro de su casa en París, Francia.

La Fiscalía local abrió una investigación para aclarar qué fue lo que pasó con el artista.