“Pollitos de colores”, el término para referirse a niños reclutados por narcotraficantes

"Pollitos de colores", así es como ahora los narcotraficantes se refieren a los niños que reclutan para unirse a sus filas, menores que van desde los nueve o 10 años, y los enseñan a disparar armas, a secuestrar y hasta matar.

¿Por qué les dicen "pollitos de colores" a los niños en el narco?

El término "pollitos de colores" es una metáfora para referirse a los niños que se unen a las filas del narcotráfico, haciendo alusión a que son fáciles de reclutar, tienen mucha intensidad y para los delincuentes son desechables.

En algunos tianguis y mercados mexicanos, se pueden ver a personas vendiendo pollitos que pintan de colores variados, los cuales son llamativos principalmente para los niños, pero estos animalitos no siempre viven mucho.

Otro motivo de los delincuentes para usar a los niños e incorporarlos a sus filas, es porque ante la ley reciben condonas menores o incluso son exonerados por su edad.

¿Para qué utilizan a los niños en el narco?

De acuerdo con la organización Reinserta, para la delincuencia organizada es muy conveniente reclutar niños, ya que pueden circular por las calles sin levantar sospechas, porque nadie pensaría que un menor de 11 o 12 años está dispuesto a cometer un crimen.

Cuando los menores reclutados tienen entre nueve y 11 años son utilizados como informantes, a partir de los 12 años, cuando ya conocen la estructura de la organización, los utilizan como vigilantes en casas de seguridad para cuidar a los secuestrados.

Después de los 14 años, y tras pasar un "entrenamiento", ya son utilizados como sicarios o narcomenudistas. Reinserta explica que "Los narcotraficantes buscan engancharlos a través de su consumo y adicción, con lo cual aseguran su alianza al grupo delictivo".

Los criminales se aprovechan de niños y adolescentes "dada su condición de personas en desarrollo, ya que son más flexibles y obedientes, por lo que quedan a total disposición del grupo criminal, porque además luchan con una adicción que los deja en muchas ocasiones sin poder de decisión y que los lleva a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la droga".

Los "pollitos de colores" son usados como halcones a los que entrenan para realizar labores en las que saben que están dispuestos a morir o matar.

