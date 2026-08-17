VIDEO: ¡Arde Tabasco! Queman patrullas tras muerte de una persona presuntamente a manos de policías

La muerte de una persona, presuntamente a manos de agentes de la policía, desató la inconformidad de pobladores de la ranchería Azucena, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, donde la situación escaló hasta provocar disturbios y enfrentamientos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos generaron la movilización de elementos de la Guardia Estatal, quienes acudieron a la comunidad luego de recibir el reporte sobre los acontecimientos.

Sin embargo, la llegada de las autoridades provocó una mayor tensión entre los pobladores, quienes arremetieron contra las unidades oficiales.

Incendian al menos dos patrullas tras muerte de persona

Durante los disturbios, pobladores incendiaron al menos dos patrullas de la Guardia Estatal que se encontraban en la zona.

La situación mantiene en alerta a la comunidad, mientras continúa la presencia de habitantes que, de acuerdo con los reportes disponibles, se encuentran armados.

Hasta el momento, los hechos mantienen un ambiente de fuerte tensión en la ranchería Azucena, mientras se espera que las autoridades informen oficialmente sobre lo ocurrido y sobre las acciones que se implementarán para contener la situación.

Buscan diálogo para evitar que la tensión escale en Cárdenas

Ante el ambiente de tensión en la comunidad, el delegado local intervino para tratar de contener la situación y resguardar en su domicilio a algunos de los elementos policiales que acudieron al lugar.

El representante comunitario también buscó abrir un canal de diálogo con los habitantes, con la intención de facilitar la salida de los agentes y evitar que los disturbios aumentaran.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, durante este intento de mediación se explicó a los pobladores que los policías presentes en ese momento no tendrían relación con los hechos registrados días antes en la comunidad.

Al momento de emitirse el comunicado oficial, el diálogo todavía no había permitido alcanzar un acuerdo. Los habitantes mantenían bloqueado el acceso de salida de la población, por lo que la tensión permanecía en la zona.