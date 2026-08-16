Hace 11 días se subió a un taxi para ir a Puebla: Encuentran cuerpo de Zarahi Chávez dentro de bolsas de basura en Veracruz

Después de 11 días de búsqueda, se dio con el paradero de Zarahi Chávez Morales, de 42 años de edad en Veracruz. Lamentablemente, el hallazgo no fue positivo, pues fue encontrada sin vida dentro de bolsas de basura en una carretera de de dicha entidad.

Zarahi había salido de su casa con la intención de llegar al estado de Puebla.

Tras 11 días desaparecida, hallan descuartizada a Zarahi Chávez, de 42 años, en Veracruz



La mujer había abordado un taxi el 3 de agosto para dirigirse a Puebla



Sus restos fueron identificados por ADN y un tatuaje pic.twitter.com/dsbfQJQarC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 16, 2026

Zarahi Chávez llevaba una semana desaparecida

Zarahi Chávez Morales, fue vista por última vez el pasado 3 de agosto. Ese día, la mujer salió de su casa con la idea de viajar hacia Puebla.

Cuando perdieron contacto con ella, sus familiares empezaron a pedir apoyo mediante las redes sociales, difundiendo señas particulares, entre estas un tatuaje con la palabra "Benito".

¿Dónde vieron por última vez a Zarahi?

Dentro de los datos que se recolectaron sobre su último paradero, los familiares indicaron que la mujer estuvo en un negocio de comida.

De ese lugar se fue a bordo de un taxi, siendo esa la última vez que se supo de su ubicación y antes de que se peridera comunicación con ella completamente.

Localizan cuerpo en carretera Córdoba-Veracruz

Fue el lunes 10 de agosto a la altura del kilómetro 36 de la carretera federal Córdoba-Veracruz, en el tramo Cuitláhuac – La Tinaja que encontraron restos abandonados en bolsas.

Personas que pasaban por el municipio de Cuitláhuac se dieron cuenta de la presencia de bolsas negras sospechosas abandonadas a un lado del camino, por lo que avisaron a las autoridades.

Familiares confirman identidad de Zarahi Chávez

Después de recuperar los restos, familiares de Zarahi acudieron a identificar formalmente el cuerpo. Fue ahí donde confirmaron que las características corporales y las señas particulares correspondían a la mujer que buscaban desde hace días.

Fiscalía de Veracruz abre investigación por el homicidio

Ante el hallazgo del cuerpo huellas de violencia, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar quiénes o quién es el responsable del asesinato.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para rastrear el trayecto que siguió el coche al que se subió.