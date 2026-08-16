Hallan sin vida a Melanie y Luis dentro de una camioneta en Veracruz: eran estudiantes de Psicología

Los cuerpos de Melanie Michelle y Luis Fernando fueron localizados dentro de una camioneta sobre la carretera federal Coatepec-Huatusco, en Veracruz. Ambos eran estudiantes de Psicología y habían sido reportados como desaparecidos el pasado viernes 14 de agosto.

Primeros reportes apuntan a que la pareja presentaba heridas por arma de fuego, por lo que las autoridades ya investigan el crimen ocurrido a la altura del puente de Los Pescados.

Encuentran sin vida a pareja dentro de una camioneta en Veracruz

Versiones extraoficiales indican que Melanie fue vista por última vez la noche del viernes 14 de agosto, en compañía de Luis Fernando Ibáñez, cuando ambos salían de la cafetería Luna Mía, en Xalapa, Veracruz.

Al perder contacto con los dos, sus familiares comenzaron a difundir en redes sociales información sobre su desaparición. En ese momento, se sabía que Melanie se reuniría con Luis y que ambos se trasladaban a bordo de una camioneta Nissan X-Trail, con placas de circulación YBS-861-C.

Pero horas después, las respuestas llegaron de la peor forma, cuando corporaciones policiacas reportaron la mañana del sábado una camioneta color roja abandonada en un tramo carretero de Coatepec.

Investigan asesinato de joven pareja; ambos eran estudiantes de la Universidad Veracruzana

Una vez que elementos de seguridad y peritos de la Fiscalía de Veracruz arribaron al lugar, confirmaron que ambos tenían heridas por arma de fuego, mientras que en el lugar se halló un arma calibre .38.

Ante estos indicios, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación, sin descartar un posible crimen pasional, por lo que se busca reconstruir lo ocurrido y establecer cómo la camioneta terminó en ese punto.

De manera extraoficial, trascendió que Luis habría sido expareja de Melanie Michelle; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada hasta el momento por las autoridades.

Facultad de Psicología de Xalapa exige investigar el crimen

La Universidad Veracruzana (UV) publicó una esquela en sus redes sociales, lamentando la muerte de los jóvenes, ambos estudiantes de la Facultad de Psicología en la región Xalapa.

En este envío, condolencias a la familia y amigos de Melanie Méndez Morales, Luis y Fernando Hernández Ibáñez, exigiendo que los hechos sean investigados con transparencia. y apego a la justicia.