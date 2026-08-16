Fuertes lluvias dejan 7 heridos en Colima; un auto cayó a un canal

Siete personas resultaron lesionadas después de las fuertes lluvias que cayeron la noche del sábado 15 de agosto de 2026 en Colima. La tormenta afectó al menos a siete de los 10 municipios de la entidad.

Daños y saldo de lesionados tras las fuertes lluvias

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que las rachas de viento sorprendieron a sus habitantes, lo que causó al menos 65 incidentes, como árboles y ramas caídas, además de un vehículo que cayó a un canal. El conductor de un auto Mustang gris tomó un camino cercano al puente del Arco Sur debido a la fuerte lluvia.

No obstante, el auto salió del camino y cayó al canal. Tras este accidente, tres personas quedaron atrapadas en la unidad, por lo cual fueron rescatadas por automovilistas que pasaban por la zona.

Municipios más afectados por la tormenta en Colima

El municipio de Colima tuvo 40 incidentes, siete en Manzanillo, cinco en Cuauhtémoc; Armería y Villa de Álvarez con cuatro cada uno, Tecomán con tres y Coquimatlán con dos incidentes.

Al menos hubo 47 árboles caídos, 11 cortocircuitos, tres accidentes de motocicleta con personas lesionadas, un accidente de tránsito sin personas lesionadas, así como reportes de cables y postes caídos, de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil del estado de Colima.