Choque en la autopista México-Querétaro deja dos muertos

Dos personas murieron este sábado 15 de agosto tras un choque entre dos vehículos de carga pesada sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de San Juan Otlaxpan, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

Fuerte choque deja dos personas muertas en la autopista México-Querétaro

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron y, debido al impacto, una de ellas quedó atravesada sobre el acotamiento, mientras que la otra terminó volcada fuera de la carpeta asfáltica.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en este tramo de la autopista, debido a las labores de rescate, las maniobras para retirar las unidades y las diligencias realizadas en la zona.

Personal de seguridad permaneció en el sitio mientras se desarrollaban los trabajos para retirar los vehículos y avanzar en el restablecimiento del tránsito.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades por la muerte de dos personas.

¿Cómo reportar un accidente en carretera?

Si presencias un accidente en carretera, lo primero es mantenerte en un lugar seguro y evitar la zona de riesgo. Si estás en una carretera o autopista de México, puedes llamar al 911 para reportar una emergencia, solicitar atención médica o pedir apoyo de seguridad y Protección Civil.

Si el accidente ocurre en una autopista operada por CAPUFE, también puedes comunicarte al 074, disponible las 24 horas para reportar incidentes, solicitar asistencia médica, auxilio vial e información sobre las condiciones de las carreteras por las que vas a circular.

Al realizar el reporte, procura proporcionar la autopista, sentido de circulación y kilómetro donde ocurrió el accidente.

Si no conoces el kilómetro exacto, puedes dar referencias cercanas, como una caseta, poblado, establecimiento o algún punto visible de la carretera.

También es importante indicar qué ocurrió, cuántos vehículos están involucrados, si hay personas lesionadas y si existe algún peligro adicional, como vehículos volcados, fuego o mercancías sobre la carretera.