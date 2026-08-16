VIDEO| Incendio consume recicladora de cartón en Terminal de Autobuses en Toluca; equipos trabajan en el lugar

Alerta en Edomex. En las primeras horas de este 16 de agosto 2026 se registro un intenso incendio en una recicladora de cartón en la zona de Terminal de Autobuses, ubicada en Toluca, Estado de México.

Por el momento, los equipos de emergencia ya trabajan en el lugar de los hechos para controlar las intensas llamas.

Se registra incendio de una recicladora de cartón en la zona de la Terminal de autobuses, en Toluca.

Equipos de emergencia ya trabajan en el punto. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/3Tx8BF9J8x — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 16, 2026

Incendio en Toluca provoca evacuaciones: Vecinos ya habían denunciado riesgo en la recicladora

El fuego se propagó rápidamente entre el material altamente flamable, lo que provocó una densa columna de humo negro que pudo verse desde distintos puntos en la capital mexiquense.

Vecinos fueron desalojados de sus hogares y denuncian que el sitio ya había sido reportado en múltiples ocasiones por acumulación de material y la falta de medidas de seguridad.

"Hicimos miles de demandas para que nunca nos hicieron caso. Ahora, porque estamos pensando del otro lado, mucha (...) Yo vivo enfrente, tengo mi tanque estacionario. Puede explotar ahí, entonces sí, ya había hecho denuncias previas", explicó un vecino afectado por el incendio en Toluca, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Sin lesionados pero con cierres viales: Zona acordonada tras incendio cerca de la Terminal de Toluca

La zona ya fue acordonada por elementos de la policía municipales, además se mantiene un corte parcial a la circulación para facilitar el ingreso de pipas y unidades de emergencia.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades municipales serán quienes determinen las causas que provocaron las intensas llamas.

Autoridades piden a la población evitar acercarse al punto y ceder el paso a los vehículos de emergencia mientras continúan los trabajos para sofocar el intenso incendio en recicladora de cartón en la zona de Terminal de Autobuses en Toluca, Estado de México (Edomex).