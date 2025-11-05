Miss Piggy tendrá su propia película con Jennifer Lawrence y Emma Stone como productoras

Hoy es un gran día. Después de casi cinco décadas desde su debut en “El Show de los Muppets”, Miss Piggy finalmente protagonizará su propia película en solitario. Así es, lo mejor es que el proyecto actualmente ya se encuentra en desarrollo y se sabe que contará con Jennifer Lawrence y Emma Stone como productoras del filme, mientras que el guion estará a cargo de Cole Escola.

Miss Piggy salta al estrellato con su primera película

Durante una entrevista en el pódcast de Bowen Yang y Matt Rogers, Jennifer Lawrence reveló emocionada la noticia: “No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer”, confesó entre risas. “Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy, y Cole la está escribiendo”. Cuando se le preguntó si ambas aparecerían en pantalla, la actriz respondió con humor: “Creo que sí, tenemos que hacerlo”.

Una nueva era para la estrella de los Muppets

Hasta el momento, Disney y The Jim Henson Company no han emitido comentarios oficiales sobre el proyecto. Sin embargo, eso no ha impedido que la noticia ya haya causado sensación entre los fans de Los Muppets. De concretarse, será la primera película centrada completamente en Miss Piggy, uno de los personajes más queridos y emblemáticos del universo creado por Jim Henson.

Desde su primera aparición en los años 70, Miss Piggy fue evolucionando dentro del show, pasando de ser una corista a convertirse en un ícono de glamour, humor y empoderamiento, robándose incluso el protagonismo de la rana Kermit.

Este nuevo proyecto promete rescatar su esencia sofisticada y divertida, explorando su personalidad con una mirada moderna, acorde con el espíritu de Hollywood actual.

Miss Piggy: Glamour, comedia y mucho estilo

Obviamente, los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, pero todo apunta a que esta producción combinará el humor clásico de los Muppets con una narrativa más centrada en la figura de Miss Piggy. Los fans esperan que con este filme se explore su camino hacia la fama y su compleja relación que mantiene con la rana René.

