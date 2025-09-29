Mario Castañeda, voz de “Gokú", sufre terrible pérdida personal y cancela evento de última hora

Mario Castañeda, uno de los actores de doblaje más icónicos e importantes en México, acaba de sufrir la pérdida de su madre. Debido a este desafortunado acontecimiento, la inconfundible voz de “Gokú” canceló de último momento su participación en la Comic Con Ecuador Cuenca.

Muere la madre de Mario Castañeda, actor de doblaje y voz de “Gokú”

Según han reportado usuarios de redes sociales, fue durante la rueda de prensa de la Comic Con Ecuador Cuenca 2025, que Mario Castañeda habría recibido la terrible noticia. “Recién entendí por qué se apartó durante la rueda de prensa y la palmadita de René [García]”, escribió una seguidora del evento.

“Mi mami se ha adelantado en el camino”, dijo el actor en un video publicado en las redes oficiales del evento, además de explicar que ha sido un momento muy difícil para él, por lo que decidió regresar a México y no participar en la convención. “La verdad no iba a estar como debo estar”.

Mario Castañeda era uno de los principales invitados en la Comic Con Ecuador Cuenca 2025, que se realizó el 27 y 28 de septiembre. Originalmente se presentaría y conviviría con fans en compañía de René García, la inolvidable voz de “Vegeta”. En su video, el actor definió a García como “su hermano”.

El intérprete no ha dado mayor información sobre la causa del fallecimiento, pero a través de X (antes Twitter) sí ha respondido algunos mensajes de apoyo y expresado agradecimiento.

Fans del actor de doblaje le expresaron su apoyo mediante las redes sociales. “Qué valentía para tener que dar la cara y explicar Mario, no era obligación hacerlo pero que gran y noble corazón tienes”, escribió alguien. “Mi mas sentido pésame, quería conocerte pero será para otra ocasión, gracias por ser la felicidad de mi infancia”, dice otro de los comentarios.

Mario Castañeda es uno de los máximos ídolos del doblaje en México, con trabajos como la voz de Bruce Willis en algunas de sus cintas icónicas, la voz de “Kevin Arnold” en “Los Años Maravillosos”, la voz de “Ross Geller” en “Friends” y de “Bruce Banner” en las películas del MCU.

