Cada vez más cerca: la noticia que ilusiona y emociona a los fanáticos de ‘Dragon Ball Z’

Dragon Ball Z se convirtió en una de las series animadas más populares del mundo desde finales de la década del 80. Este anime supo conquistar el corazón de varias generaciones de todas las latitudes del planeta.

¡Disfruta el ending de Dragon Ball GT: 100 años después! [VIDEO] ¡Prepara tu voz para cantar al ritmo del ending de Dragon Ball GT: 100 años después! Y hagamos todos una Genki-Dama para ayudar a Goku Jr. a conseguir las esferas del dragón.

Sin embargo, si bien muchos fans saben que las producciones vigentes de la franquicia tuvieron un final, lo cierto es que siempre existe la ilusión de ver de regreso a sus personajes favoritos del anime. Esta es la noticia que ilusiona a los seguidores de la historia de Goku.

¿Por qué se ilusionaron los fanáticos de Dragon Ball Z de todo el mundo?

Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball DAIMA, son producciones que forman parte de la saga creada por Akira Toriyama. Si bien estas obras forman parte del pasado, los fans las recuerdan con mucha nostalgia y hasta se ilusionan con la idea de una continuidad.

Así es como han surgido diversos rumores de creación de una película o serie que expanda el universo Dragon Ball. Después de mucho silencio, un nombre muy importante acaba de dar una pista que podría significar la producción de una nueva obra del anime tan exitoso.

La noticia que ilusiona y emociona a los fanáticos de Dragon Ball Z

En el episodio del pasado 27 de octubre del podcast japonés KosoKoso, quien fue el exeditor de Toriyama y una de las figuras más cercanas al origen del manga, Kazuhiko Torishima, conversó con Katsuyoshi Nakatsuru: exitoso animador y diseñador de personajes de Dragon Ball Z.

Allí fue cuando Torishima le preguntó sin rodeos a Nakatsuru si estaba involucrado en una nueva película de Dragon Ball. Si bien Nakatsuru no confirmó ningún dato, lo cierto es que tampoco lo negó. Entonces los fans ya especulan con el regreso de su serie favorita. "Todavía no sé si participaré o no", fue lo que dijo.

Si esta producción realmente está en desarrollo, sería la primera gran producción animada tras la muerte de Akira Toriyama (2024). Esto impregnaba de una carga emocional significativa al proyecto. Nakatsuru fue uno de los artistas más cercanos a Toriyama. Su participación en el anime implicaría mantener viva la esencia visual clásica de Dragon Ball Z. Si las especulaciones son ciertas, la próxima película podría llegar en 2027 con una historia completamente nueva.