¿Quién era el policía de CDMX asesinado en Chalco? Confirman identidad tras asalto en Edomex

“Lamento profundamente la pérdida de mi compañero José Jacinto Ponce Alfaro [...] en un cobarde ataque”. Con estas palabras, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Pablo Vázquez, confirmó y condenó el asesinato de un alto mando de la corporación, policía que fue víctima de un asalto en el municipio de Chalco, Estado de México, durante su día de descanso.

El oficial, identificado como José Jacinto Ponce Alfaro, era el Director de la Unidad de Protección Ciudadana Tlatelolco. Fue asesinado a balazos frente a su esposa, quien también es policía y resultó herida, al oponerse al robo de su motocicleta en Chalco.

¿Quién era José Jacinto Ponce Alfaro, policía asesinado en Chalco?

De acuerdo con la esquela oficial publicada por la SSC, José Jacinto Ponce Alfaro ostentaba el rango de Policía Segundo y se desempeñaba como Director de la Unidad de Protección Ciudadana (Jefe de Sector) en Tlatelolco. Era un mando operativo de la corporación capitalina, responsable de la seguridad en una de las zonas más icónicas de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lamentablemente, el oficial pereció este martes 30 de septiembre como producto del asalto armado por parte de presuntos asaltantes, en un hecho donde también resultó herida su esposa.

¿Cómo fue el asalto donde murió el oficial José Jacinto Ponce?

El ataque ocurrió la tarde del martes 30 de septiembre en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Chalco, Estado de México. El Jefe de Sector se encontraba en su día de descanso y salía de una tienda departamental junto a su esposa.

En ese momento, dos sujetos los interceptaron y los amagaron para robarles su motocicleta. Al oponer resistencia al asalto, los delincuentes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Su esposa, también oficial de la SSC, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

SSC CDMX promete hacer justicia por el oficial Jacinto

El secretario Pablo Vázquez aseguró que el crimen “no quedará impune” y que desde el primer momento se trabaja en coordinación con la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) para identificar y detener a los responsables.

“A sus familiares y amigos les envío mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario y fraterno”, mencionó en sus canales oficiales.

Asimismo, informó que su esposa, también oficial de la SSC CDMX, ya recibe atención médica y cuenta con todo el apoyo de la institución a través de las áreas jurídica, médica y de Recursos Humanos. La Secretaría ya realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el paradero de los homicidas.

