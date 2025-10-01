Asesinan a policía de CDMX al oponerse a asalto el día de su descanso frente a su esposa

Ni la policía se salva de la violencia en el país. Un oficial de la Ciudad de México (CDMX) fue asesinado este martes 30 de septiembre de 2025 en pleno día de su descanso cuando fue víctima de un asalto en el Estado de México (Edomex).

La víctima era un Jefe de Sector de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a quien, de acuerdo con el reporte de la institución capitalina, le intentaron robar su motocicleta en el municipio de Chalco.

Policía de CDMX se opuso a asalto y lo matan

El mando policial, al poner resistencia, fue agredido con disparos de arma de fuego, tras lo cual perdió la vida, en hechos ocurridos en el municipio mexiquense.

“Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tomó conocimiento de un Jefe de Sector de esta Institución que, durante su día de descanso, le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido con disparos de arma de fuego, tras lo cual perdió la vida, en hechos ocurridos en el municipio de Chalco, en el Estado de México”, informó la dependencia.

Matan a balazos a policía de CDMX frente a su esposa: ella fue hospitalizada

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre iba acompañado de su esposa y, al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez, dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la unidad, sin embargo, al resistirse, le efectuaron disparos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital para su pronta atención médica, aunque se desconoce el estado de salud de ella.

Personal de la SSC de CDMX, en coordinación con los Policías Municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables.

“Las y los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana expresan sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos del compañero, y se une a la pena que los embarga en este momento; en tanto, a través de las áreas competentes de la Institución, ya se da acompañamiento legal y psicológico a los deudos”, añadió la SSC al condenar el asesinato del oficial.

