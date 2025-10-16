¡Trágica ejecución! Asesinan a balazos a maestra frente al Colegio de Bachilleres de Putla Villa, Oaxaca

Tragedia en Colegio de Bachilleres de Oaxaca: Un asesinato a tiros a plena luz del día sacudió la localidad de Putla Villa de Guerrero, y a toda la comunidad educativa. La maestra Fabiola Ortiz Medina, del COBAO plantel 06, fue atacada a balazos justo afuera de la institución donde laboraba la tarde del miércoles 15 de octubre.

Este violento asesinato generó una fuerte indignación social e inmediata movilización policiaca y de cuerpos de emergencia por el crimen cometido en un entorno escolar.

Fiscalía de Oaxaca abre investigación con perspectiva de género

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores cometieron el ataque directo y escaparon tras el ataque, mientras que corporaciones locales y estatales desplegaron un operativo para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía del Estado de Oaxaca confirmó que abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género, al tratarse del homicidio de una mujer en un contexto de violencia.

Un equipo multidisciplinario fue enviado a Putla para realizar entrevistas, revisar cámaras de videovigilancia y recabar pruebas que permitan esclarecer los hechos. La Fiscalía estatal indicó que se mantendrá el seguimiento del caso hasta identificar y detener a los responsables del crimen.

Comunidad educativa exige justicia por el asesinato de Fabiola Ortiz

Por su parte, Angélica García Pérez, directora general del COBAO, lamentó y condenó “de manera enérgica el asesinato de nuestra compañera Fabiola Ortiz Medina”, al tiempo que aseguró que el plantel activó los protocolos de seguridad y verificación para garantizar la integridad del alumnado y del personal.

El homicidio de la maestra ha generado muestras de solidaridad y exigencias de justicia por parte de docentes y estudiantes del COBAO. “Rechazamos toda forma de violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres”, señaló García Pérez.

Las autoridades continúan con los trabajos de investigación en Putla, mientras familiares, colegas y vecinos claman por justicia y mayor seguridad para las mujeres en Oaxaca.