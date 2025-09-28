Muere el médico Óscar Uriel García, víctima 31 de la explosión de pipa en el Puente de la Concordia

La tragedia del Puente de la Concordia cobró una nueva víctima: el médico Óscar Uriel García Rivera, de 31 años, quien murió tras más de dos semanas de lucha en el hospital donde se formó como especialista.

Su muerte elevó a 31 el número de fallecidos por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, un accidente que marcó a la Ciudad de México como uno de los más graves en su historia reciente.

¿Qué pasó en el Puente de la Concordia? La explosión de pipa de gas que dejó decenas de heridos y víctimas

El pasado 10 de septiembre se registró un fuerte accidente cuando un camión cisterna con capacidad de casi 50 mil litros de gas volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, justo bajo el Puente de la Concordia.

El estallido dejó una de las escenas más devastadoras en la memoria reciente de la Ciudad de México: al menos 31 personas muertas, 13 hospitalizadas y más de 40 lesionados que lograron recuperarse y fueron dados de alta en distintos hospitales.

Entre las víctimas también figura el chofer de la pipa, Fernando Soto Munguía, quien falleció días antes, el 17 de septiembre.

Las autoridades capitalinas lo señalaron como responsable del siniestro por presunta conducción a exceso de velocidad, además de otras víctimas que han llegado al corazón de millones de hogares por las historias que se contaron, una de ellas, la de Alicia Matías, la abuelita que murió tras proteger a su nieta.

La Sociedad Mexicana de Urología lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estimado socio, el Dr. Oscar Uriel García Rivera.



Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, a quienes expresamos nuestras más sinceras condolencias. Elevamos… pic.twitter.com/GzAWmAoHxb — SMU México (@smumexico) September 27, 2025

¿Quién era Óscar Uriel García Rivera? El médico que murió tras la explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en la Calzada Zaragoza ascendió a 31, tras la muerte de Óscar Uriel García Rivera, un médico urólogo de apenas 31 años de edad.

García Rivera era egresado del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, hospital en el que también se encontraba internado desde el día del accidente, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa. Su trayectoria médica lo había posicionado como un joven profesionista con gran futuro en la urología, área en la que se había especializado con dedicación.

Con profundo pesar, el ISSSTE lamenta el fallecimiento del Dr. Óscar Uriel García Rivera, Urólogo egresado del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, acaecido el 27 de septiembre de 2025, a consecuencia del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia.



Enviamos un abrazo… pic.twitter.com/Gv5zbIMjKs — ISSSTE (@ISSSTE_mx) September 28, 2025

La Sociedad Mexicana de Urología expresó su pesar por el fallecimiento, mientras que el ISSSTE emitió una esquela oficial en la que lamentó la pérdida de uno de sus egresados.

“Con profundo pesar, el ISSSTE lamenta el fallecimiento del Dr. Óscar Uriel García Rivera, Urólogo egresado del Centro Médico Nacional ‘20 de Noviembre’, acaecido el 27 de septiembre de 2025, a consecuencia del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia”, se lee en el comunicado.