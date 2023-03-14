¿Cómo logró Edmundo Jacobo que lo restituyeran como secretario del INE?

Fue el pasado 13 de marzo cuando Edmundo Jacobo Molina fue restituido en el Instituto Nacional Electoral (INE) como secretario Ejecutivo. Esto después de que fue retirado de su cargo a causa de la entrada en vigor del Plan B, impulsada por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Edmundo Jacobo

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¿Quién es Edmundo Jacobo Molina?

Originario de Hermosillo, Sonora, Edmundo Jacobo, ha desempeñado el cargo de secretario Ejecutivo del INE durante los últimos 15 años. En ese sentido, fue reelecto por un plazo de seis años más, antes de la entrada en vigor del Plan B de la Reforma Electoral, por lo que tendría que cesar del cargo hasta 2026, con un total de 18 años trabajando en el INE.

Cabe recordar que Edmundo Jacobo llegó al puesto de secretario del Ejecutivo desde 2008, cuando el INE era aún el Instituto Federal Electoral (IFE). El 11 de abril de 2014 fue electo para que ocupara el mismo cargo bajo el INE y al mando de Lorenzo Córdova.

El sueldo de Edmundo Jacobo tiene un sueldo de 167 mil 617 pesos mensuales, asimismo, percibe una cantidad de 11 mil 970 pesos al mes por gastos relacionados con la alimentación.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que Edmundo Jacobo Molina reasumiera la Secretaría Ejecutiva #INE después de que un juzgado de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por el funcionario pic.twitter.com/baKsMKRJby — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 14, 2023

¿Cómo logró Edmundo Jacobo que lo restituyeran en el INE?

Edmundo Jacobo fue retirado del cargo el pasado 2 de marzo, cuando el Plan B fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entró en vigor y en su artículo 17 ordena la modificación de facultades de la secretaría Ejecutiva del INE, por ende, el funcionario electoral fue cesado.

En ese sentido, el 3 de marzo fue nombrado como encargado de despacho a Roberto Heycher Cardiel. El 9 de marzo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la reincorporación de Edmundo Jacobo al INE.

Entre los argumentos, se encuentra que Edmundo Jacobo fue designado a fungir como secretario Ejecutivo del INE para el periodo de febrero de 2020 a febrero de 2026, por lo que no tendría que haber sido retirado del cargo.

Tras la impugnación que logró Edmundo Jacobo, el INE emprendió una segunda controversia constitucional en contra del Plan B. Señaló que viola la autonomía e independencia del órgano electoral.