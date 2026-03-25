No había sido expulsado: ¿Quién es el alumno que asesinó a 2 maestras en preparatoria de Michoacán?

Ante las diferentes versiones que han surgido tras el asesinato de dos maestras a manos de un alumno de la preparatoria Anton Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la institución reveló más detalles del presunto agresor.

El estudiante de tan solo 15 años de edad habría faltado a clases durante la mañana del 24 de marzo. Únicamente, llegó a la zona de recepción, donde perpetró presuntamente el crimen, pero ¿qué más se sabe del agresor?

Preparatoria Anton Makárenko asegura que el joven nunca fue expulsado en Lázaro Cárdenas, Michoacán

A través de un comunicado, la preparatoria aclaró que en redes sociales comenzaron a surgir datos inexactos sobre el adolescente.

Debido a que es menor de edad, sus datos personales no fueron revelados, pero medios locales lo han identificado como Osmar “N” u Omar “N”, de tan solo 15 años.

El plantel detalló que el joven nunca mostró conductas que pudieran estar relacionadas con el asesinato de las profesoras María del Rosario y Tatiana Bedolla.

“El alumno involucrado era un alumno de nuevo ingreso activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas”, se pudo leer en el comunicado.

De igual forma, la preparatoria Anton Makárenko aclaró que el joven no se presentó a clases, como en un inicio se informó. Solo ingresó y realizó las detonaciones de arma de fuego en la recepción.

Revelan publicaciones del alumno que asesinó a 2 maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Si bien, autoridades escolares informaron que el joven no contaba con ningún problema interno que desencadenara la situación, en redes sociales comenzaron a circular publicaciones recientes del ahora detenido.

En una historia de Instagram, se observa al adolescente con un fusil de asalto AR-15, mostrándolo frente a un espejo. En otra, se observa cómo el joven aparece arrodillado, apuntándose a sí mismo con el arma, junto con la canción "Morir en el intento".

Osmar "N", el estudiante que ingreso armado a la Preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, subió horas antes a sus redes sociales videos en los que portaba el arma que uso en el ataque que terminó con la vida de 2 profesoras.

También había en su perfil mensajes… pic.twitter.com/HS4S2YqV29 — opciÓN.mx (@opcion_mx) March 24, 2026

Publicaciones que, más allá de generar morbo o críticas, nos obligan a cuestionarnos sobre la educación que reciben los jóvenes en casa. Pero, sobre todo, ¿cómo es posible que un menor tenga acceso a un arma?

Lamentan el asesinato de maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán

La institución apuntó que actualmente viven un momento de duelo por sus dos colegas, por lo aseguran que es un momento de reflexión y solidaridad, y no de juicio ni de difusión de información falsa.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, lamentó los hechos ocurridos y envió sus condolencias.

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos esta mañana en el puerto de Lázaro Cárdenas. Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas”.

