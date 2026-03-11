¿La Barredora tiene nuevo líder? Quién es Euler Rubalcaba, el posible relevo de Bermúdez Requena

El ingreso de Hernán Bermúdez Requena al penal de máxima seguridad del Altiplano no desarticuló a “La Barredora”. El brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco mantiene su estructura delictiva intacta, ahora bajo las órdenes de un nuevo líder: Euler Rubalcaba, alias “Comandante Rayo”.

Este personaje no es un criminal improvisado; perfila como uno de los principales colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López. Hoy, en calidad de prófugo de la justicia, Rubalcaba controla las riendas del grupo.

“Los principales líderes de la organización a su vez fueron comandantes. Prueba de esto es el actual líder de La Barredora, Euler Rubalcaba; no le dicen ‘Comandante Rayo’ solo por un alias, sino porque precisamente fue parte de la policía estatal”, explica Víctor Sánchez, experto en seguridad.

“La Barredora”, grupo de policías y criminales

A diferencia de otros cárteles, “La Barredora” se formó y nutrió desde las entrañas de la propia Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco. Sus integrantes actuaban como autoridades de día y delincuentes de noche, amparados por el escudo institucional de Bermúdez Requena.

El cambio de mando criminal fue una simple transición burocrática interna. Víctor Sánchez advierte la gravedad de esta infiltración: “Quienes trabajaron con Hernán Bermúdez, quienes fueron nombrados por él, mantienen la operación de la organización criminal”.

El mapa del huachicol en el sureste de México

La principal fuente de financiamiento de esta red de expolicías es el robo de combustible. El dominio territorial para la extracción ilegal abarca una franja estratégica en el sureste mexicano.

El experto en seguridad detalla que la agrupación criminal concentra su fuerza letal en los municipios tabasqueños de Huimanguillo, Paraíso y Comalcalco, con extensiones logísticas hacia Minatitlán y Coatzacoalcos, en el vecino estado de Veracruz.

A medio año de su captura, Bermúdez Requena guarda un silencio absoluto en su celda del Altiplano. A la par, su exjefe y protector político, el hoy senador Adán Augusto López, evade de manera sistemática los cuestionamientos de la prensa sobre este tema.

En medio de la opacidad oficial y sin investigaciones de fondo para depurar a las instituciones estatales, el tráfico de influencias, el huachicol y la violencia de “La Barredora” continúan su marcha sin freno.

