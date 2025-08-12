Ataque armado en Huitzilac deja un muerto; investigan si se trata de Erick “Criminal”

La noche del domingo 10 de agosto, un ataque armado en el municipio de Huitzilac, Morelos, dejó como saldo una persona sin vida, mismo que fue identificado como Erick “N”, más conocido como Erick el “Criminal”.

Aunque las autoridades aún trabajan en la identificación oficial de la víctima, reportes extraoficiales señalan que podría tratarse del líder criminal considerado objetivo prioritario en la entidad.

Muere hombre durante ataque armado en Huitzilac, Morelos

De acuerdo con reportes de TV Azteca Morelos, vecinos del fraccionamiento Monte Cassino escucharon varias detonaciones de arma de fuego poco antes de la medianoche.

Minutos después, llamaron a los números de emergencia, lo que derivó en un operativo policial, que contó con elementos de la región. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, y tenía al menos siete heridas de bala.

La zona fue acordonada para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento del cuerpo y recolectaran indicios.

Vinculan a criminal con secuestro de Zahie Téllez

De manera extraoficial, la víctima ha sido identificada como “Erick Criminal”, quien se desempeñaba como funcionario de la Fiscalía de Morelos, además está relacionado con delitos como robo de vehículos, asaltos, e incluso un caso de secuestro.

Entre los casos más sonados fue el levantamiento de la chef Zahie Téllez, jueza del reality show MasterChef Celebrity, ocurrido en noviembre de 2024.

El cual ocurrió cuando la víctima viajaba sobre la carretera federal México-Cuernavaca. En aquella ocasión fue liberada y retomó sus actividades semanas después.

Fiscalía de Morelos investiga ataque armado

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha confirmado oficialmente la identidad de la persona fallecida. Autoridades indicaron que esperan los resultados de las pruebas periciales para emitir un pronunciamiento formal.

La investigación también busca establecer el móvil del ataque y la posible participación de un grupo delictivo. Según versiones preliminares, los agresores habrían disparado desde un vehículo en movimiento para después darse a la fuga.