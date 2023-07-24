La historia de amor de Marcelo Ebrard y su esposa Rosalinda

El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, ha dejado en claro que una de las personas más importantes de su vida es su esposa Rosalinda Sabueso, a quien se le ha visto acompañar al excanciller en eventos importantes. Esta es la historia de cómo la conoció y quién es.

En distintas ocasiones, Ebrard ha demostrado que "Rosy", como le dice, es el amor de su vida. Ante esto, puede que surgan dudas de cómo se conocieron e inició la historia de amor que hoy, después de casi 12 años, sigue presente.

Gracias Rosy por estos 11 años de amor intenso y leal y que la providencia nos de muchos más !! Te amo. Feliz aniversario mi vida !! pic.twitter.com/EdHnCg3Wlz — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 7, 2022

¿Quién es Rosalinda Bueso, la esposa de Marcelo Ebrard?

La esposa del exjefe capitalino es Rosalinda Bueso Asfura, nacida en Tegucigalpa, Honduras, el 4 de junio de 1977, por lo que actualmente tiene 46 años, 18 años menos que Ebrard. Estudió la carrera de Administración de Empresas Turísticas y la carrera de Mercadotecnia y Ventas, en la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

¿Cómo se conocieron Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso?

Fue en 2010 cuando conoció al entonces jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, ya que ella se desempeñaba como embajadora de Honduras en México, cargo que ocupó de 2007 a 2010.

Cabe destacar que en junio de 2009, a Bueso Asfura le fue negada la entrada a la embajada a causa del golpe de estado de Roberto Micheletti, pues era parte de la administración de José Manuel Zelaya Rosales, quien fue expulsado. Finalmente, fue reconocida como diplomática acreditada en el país y recuperó su cargo, ya que Ebrard apoyó al gobierno de Manuel Zelaya y, por ende, a la representante de Honduras en el país.

La pequeña boda entre ambos se celebró el 7 de octubre de 2011, tan solo seis meses después de que se conocieran, se trató de un evento íntimo y reducido.

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“Sí, me voy a casar y estoy feliz, muy feliz. Vamos a tener una ceremonia muy íntima, habrá 35 invitados nada más. Después cenamos, bailamos un ratito y ya. Es pura familia, no hay nadie más”, destacó Ebrard en ese entonces.

Posteriormente, tuvieron dos hijos: Ivanna Ebrard Bueso y Julián Ebrard Bueso, nacidos en diciembre de 2013, pues son gemelos. Convirtiendo al morenista en papá por quinta ocasión.

¿Cuántas veces se ha casado Ebrard?

Marcelo Ebrard estuvo anteriormente casado con Francesca Ramos Morgan, con quien estuvo por casi 20 años y tuvo tres hijos. La pareja se unió en 1987. Ambos se conocieron cuando estudiaban Relaciones Internacionales en el Colegio de México; finalmente se divorciaron en 2005.