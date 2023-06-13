Ricardo Monreal, el senador que buscará la presidencia en elecciones 2024

Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena y presidente de la junta de Coordinación Política del Senado, es una de las cartas fuertes para ocupar la candidatura de su partido a la presidencia de la República en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 02 de junio de 2024.

¿Quién es Ricardo Monreal?

Ricardo Monreal nació el 19 de septiembre de 1960 en Plateros, Zacatecas, en el seno de una familia de catorce hijos. Actualmente, su hermano David Monreal es gobernador de Zacatecas, mientras que Saúl Monreal es alcalde de Fresnillo.

Monreal es un entusiasta y hábil legislador que se ha destacado por su amplia preparación y conocimientos en el entornó Jurídico y Político. Ricardo Monreal es licenciado en derecho por la Universidad autónoma de Zacatecas. Cuenta con un doctorado en la UNAM, en dónde actualmente es catedrático en la división de estudios de posgrado.

Ricardo Monreal pide licencia|Twitter @RicardoM

¿Quién es la esposa de Ricardo Monreal?

El morenista, Ricardo Monreal está casado con María De Jesús Pérez Guardado. Tiene dos hijos, Eldaa Catalina Monreal Pérez y María de Jesús Monreal Pérez.

Sheinbaum le ganó a Monreal la candidatura en CDMX para 2028

En su amplia trayectoria política de más de 40 años también destaca el haber sido gobernador de Zacatecas por el PRD de 1988 al 2004, además fue jefe delegacional en Cuauhtémoc de 2015 al 2017.

Al año siguiente, Ricardo Monreal buscó la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018; sin embargo, compitió con la misma Claudia Sheinbaum y resultó la vencedora. Hasta el día de hoy, Monreal acusa que no hubo un trato justo en el proceso interno de Morena para designar a quien fuera candidato por el puesto.

¿Cómo llegó Ricardo Monreal a ser líder de Morena en el Senado?

Su incursión en la política inició en 1985, a los veinticinco años. Después de haber obtenido el doctorado, ocupó el cargo de primer regidor en Fresnillo, Zacatecas, de donde es originario. Su amplia trayectoria legislativa lo ubicó en la posición que actualmente ocupa como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Ha sido diputado federal en tres ocasiones; dos por el PRI y una más por Movimiento Ciudadano. Además, ha sido senador de la República en tres ocasiones: Una por el PRI, otra PRD y actualmente por Morena.

¿Cómo es la relación de Ricardo Monreal con AMLO?

La relación entre una de las corcholatas y el actual presidente tiene más de 20 años. Monreal, quien era militante del PRI, en 1998 aspiraba por la gubernatura de Zacatecas; sin embargo, fue negada. Ante esto, AMLO lo invitó al sol azteca, donde fue postulado y posteriormente ganó el cargo.

Mucho se ha dicho acerca de las diferencias entre ambos políticos; sin embargo, en reiteradas ocasiones Monreal ha señalado que no saldría de Morena. El político zacatecano ahora enfrenta un nuevo reto en su andar político que es alcanzar la candidatura a la presidencia de la República, destino que se encuentra en manos de Morena y sus militantes.