Él fue Dodi Al-Fayed, el último novio de Lady Di

El empresario Dodi Al-Fayed siempre estuvo envuelto en el misterio debido a su relación con la princesa de Gales, también conocida como Lady Di, quien a su vez se había separado “amistosamente”, según un comunicado de la Casa Real británica, de su esposo, el entonces príncipe Carlos.

En el año de su muerte, el 31 de agosto de 1997, Diana tenía 36 años de edad y se había divorciado de Carlos un año antes, seguido de cuatro años previos de vivir separados.

¿Quién era Dodi Al-Fayed, el último novio de la princesa Diana?

Dodi Al-Fayed era un empresario, hijo del también magnate Mohamed Al-Fayed, originarios de Egipto. Su riqueza ganó fama en Europa cuando, en 1979 Mohamed compró el hotel Ritz en París y en 1985 se hizo de la tienda departamental Harrods, de origen británico.

Dodi también fue productor de películas. En 1981 ayudó, con el dinero de su familia, a realizar la película “Chariots of Fire” (Carrozas de fuego, en español), el cual es un drama que trata sobre corredores olímpicos.

¿Cómo se conocieron Lady Di y Dodi Al-Fayed?

Aunque no está del todo claro cuándo se conocieron Lady Di y Dodi Al-Fayed, medios internacionales apuntan a que es posible que hayan tenido un primer acercamiento en el año de 1986, durante un partido de polo en Windsor. En esa ocasión, Carlos, entonces esposo de Diana, y Dodi jugaron en equipos contrarios.

Sin embargo, la primera reunión entre Diana y Dodi fue en el yate de Mohamed Al-Fayed, según el libro “Las crónicas de Diana”, escrito por Tina Brown. En el texto, la autora señala que Diana esperaba pasar el verano de 1997 en Hamptons, Londres, pero su equipo de seguridad le mencionó que no era seguro.

Ante ello, Mohamed la invitó a que llevara a sus hijos Guillermo y Enrique a su villa en el sur de Francia. Además, en ese entonces la llamada “princesa del pueblo” estaba superando el romper su relación con Hasnat Khan, un médico cirujano quien la abandonó por sentirse abrumado por la fama de Lady Di.

Aunque Dodi estaba comprometido con la modelo Kelly Fisher en ese entonces, acudió al sur de Francia bajo invitación de su padre y ahí su relación con Diana se volvió más cercana.

¿Cuánto tiempo duró la relación de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed?

La relación entre Dodi Al-Fayed y Diana no duró mucho, ya que fue un romance intenso que terminó con la muerte de ambos en el choque de automóvil ocurrido el 31 de agosto de 1997.

En esa ocasión, la pareja estaba a bordo de un vehículo que perdió el control y se impactó a toda velocidad en un túnel en el centro de París. Aunque en un inicio los paramédicos hallaron que Diana tenía contusiones, un brazo roto y cortadas en los muslos, la princesa sufrió de lesiones masivas de abdomen debido al impacto. A las 4:53 am los médicos la declararon como muerta.

En tanto que Dodi, de 42 años de edad, y el conductor del auto murieron de forma instantánea en el choque. No obstante, Mohamed Al-Fayed afirmó que su hijo murió debido a un complot de la agencia británica de inteligencia, el MI6, así como por una orden directa del duque de Edimburgo. El empresario incluso acusó que el entonces primer ministro británico Tony Blair y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos formaban parte de la confabulación.

