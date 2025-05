“Ya viene": Las últimas palabras de la influencer Valeria Márquez al ver a su presunto asesino

La noche del martes 13 de mayo el ataque contra la influencer Valeria Márquez en el municipio de Zapopan, Jalisco conmocionó a miles de personas en todo el país por la forma en que sucedió, además de mostrar la violencia que se vive en todo México.

Tras el homicidio se comenzaron a revelar distintos clips de la última transmisión que realizó la influencer en su cuenta de TikTok, ahí dijo algunas palabras que no tardaron en llamar la atención de más de una persona.

¿Qué se sabe del asesinato de la influencer Valeria Márquez?

La Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado formalmente la investigación sobre el homicidio de una joven influencer y tiktoker de 23 años, ocurrido recientemente en la entidad.

Autoridades confirmaron que el caso se está manejando bajo el protocolo de feminicidio, una medida que busca garantizar una investigación exhaustiva y con perspectiva de género para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.

Testigos presenciales reportaron que el agresor huyó del lugar de los hechos a bordo de una motocicleta, provocando alarma y pánico entre quienes se encontraban cerca. Hasta el momento, no se ha determinado el móvil del crimen, y las autoridades continúan recabando información y pruebas para avanzar en la identificación y captura del responsable.

De manera extraoficial, se ha dado a conocer que el homicidio de la tiktoker ocurrió a tan solo 2.5 kilómetros del sitio donde, horas antes, fue asesinado el exdiputado local Luis Armando Córdoba Díaz.

Ya se iniciaron los trabajos de investigación conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer la muerte de una influencer de 23 años de edad, registrada hoy en Zapopan.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de la influencer Valeria Márquez?

El asesinato se registró cuando ella se encontraba al interior de la estética ‘Blossom The Beauty Longe’, ubicada en calles de la Col. Real del Carmen .

Durante la transmisión que pudieron ver miles de personas, Márquez conversa con otra persona, quien le dice que recibió la visita de un repartidor a su negocio, quien insistía en entregarle un “regalo”. Esta situación generó una reacción en la influencer.

“En una hora regreso, ¿y en qué venía, en moto? Me iban a levantar. ¿O qué? A lo mejor me iban a matar a mi. Me quedé preocupada”, expresó la joven de 23 años, quien seguía en el “live”.

La Influencer Valeria Márquez, de 23 años fue asesinada, mientras hacía una transmisión en vivo dentro de su estética en #Zapopan, #Jalisco. Los hechos fueron presenciados por sus seguidores (no pondremos el video completo en este medio)

Otra de las reacciones de la influencer a conocer la visita de un repartidor fue “A lo mejor me iban a matar o algo”, esto generó distintas hipótesis sobre que Valeria de 23 años podría haber presentido su muerte.