Super Bowl LVII: ¿Quién va a cantar en el show de medio tiempo 2023?

El Super Bowl LVII ya tiene a los equipos definidos para la edición de 2023. Serán los Chiefs de Kansas City contra los Eagles de Piladelphia, quienes se medirán el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium, de Arizona, para determinar al nuevo campeón de la NFL; un evento que además estará ambientado por una artista de talla mundial en el show de medio tiempo.

Se trata de Rihanna, la cantante originaria de Barbados y de 34 años de edad, quien a una semana de cumplir 35 se subirá al escenario del Super Bowl LVII para dar una nueva muestra de energía y voz con la que ha maravillado a sus fans desde hace casi dos décadas; sin embargo, si quieres conocer mejor a esta artista, a continuación te dejamos algunos datos que debes conocer sobre ella.

¿Quién es Rihanna? La artista que cantará en el Super Bowl LVII

Robyn Rihanna Fenty, nombre completo de la cantante, es además diseñadora, actriz y una empresaria barbadense, pues nació el 20 de febrero de 1988 en la Parroquia de Saint Michael, en Bridgetown, la capital de Barbados.

IG/@badgalriri ¿Quién estará en el show de medio tiempo? Con esta fotografía, Rihanna anunció su regreso a los micrófonos y el adelanto de estar en el Super Bowl 2023

Si crees que no conoces a Rihanna, probablemente es porque no sabes que es la cantante de éxitos que rompieron la industria musical alrededor del mundo, pues es la protagonista de canciones como Umbrella y Don’t Stop the Music, estrenadas en el 2007; Pon de Replay, en el 2005, y SOS, en el 2006, cuatro canciones que sonaron en todo el planeta y que le dieron el impulso definitivo a su carrera.

Más reciéntemente, Rihanna sacó más temas que también fueron éxitos globales, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido, tales como This is What You Came For, Love on the Brain y Work, las tres estrenadas en el 2016; además de otras canciones como Diamonds, Love the Way You Are y Stay, en las que colaboró con artistas como Drake y Eminem.

Rihanna también es un éxito en el mundo de la moda

El éxito de Rihanna no se limita a la música, sino que también es una estrella en las pasarelas y el diseño de modas, incluso reciéntemente recibió el premio de icono de la moda por la Consejo de Diseñadores de Moda Americanos (CFDA, por sus siglas en inglés), al grado de volver popular la frase “No está de moda hasta que Rihanna lo usa”.

Por este mismo motivo es por el que ha dejado de lado su habilidad para la música, pues se ha convertido en una empresaria dedicada al mundo de la moda, ya que se convirtió en la primera mujer, y además de raza negra, en en encabezar una casa de moda bajo el grupo de lujo francesa, LVMH, además de crear su propia línea.

¿A qué hora es el show de medio tiempo del Super Bowl 2023?

Otra de las grandes preguntas para los espectadores del próximo Super Bowl es el horario del show de medio tiempo, uno que no suele tener una hora definida, pero que puede calcularse mediante el tiempo promedio de los primeros cuartos en las pasadas ediciones.

Aproximadamente, se espera que el show de medio tiempo del Super Bowl empiece a las 18:00 horas, ya que en promedio, un partido de NFL suele durar alrededor de tres horas, con el medio tiempo a la mitad del mismo.