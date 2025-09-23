¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, los músicos colombianos asesinados en México?

El pasado 17 de septiembre, autoridades del Estado de México encontraron dos cuerpos con signos de violencia en el municipio de Cocotitlán.

Se trata de los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, alias Regio Clown. De acuerdo con los reportes, los cuerpos habrían sido trasladados hasta la carretera y abandonados un día después de su desaparición, lo que confirma la violencia que enfrentaron mientras se encontraban en México.

¿Quiénes eran Bayron Sánchez y Jorge Herrera? Músicos colombianos hallados sin vida en México

Bayron Sánchez, B-King, tenía 31 años y era originario del departamento colombiano de Santander, aunque vivía en Medellín, ciudad donde desarrolló su carrera como artista urbano.

Debutó en 2016 y se presentaba en diversos centros nocturnos de su país. La visita a México representaba una de sus primeras oportunidades para mostrar su proyecto musical a nivel internacional.

En su última publicación en redes sociales, expresó sentirse “contento y agradecido”. En Instagram contaba con 387.000 seguidores, mientras que en Spotify sus canciones sumaban miles de reproducciones.

Entre sus temas más conocidos se encuentran Muévete Latina, Me Necesitas, Diosa y Como Yo.

Junto a él desapareció Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, DJ colombiano de 35 años originario del Valle del Cauca. Según información publicada en medios colombianos, llevaba varios meses en México.

Herrera se presentaba como empresario, coach y guía espiritual, y entre sus proyectos figuraba un estudio de asesoría de imagen. En Instagram, con más de 41 mil seguidores, promovió el concierto que realizó junto a B-King el 14 de septiembre en un bar de la avenida Insurgentes Sur.

El gabinete de #seguridad y las fiscalías trabajan contra reloj para identificar a los responsables detrás de la muerte de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Bayron Sánchez.



Este hecho ha generado indignación en #Colombiahttps://t.co/2g0wKjh9bd pic.twitter.com/30l145MWjs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025

Gustavo Petro lamenta la muerte de B-King y Regio Clown

Tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown en el Estado de México, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de X para expresar su pesar por los hechos.

En su mensaje, Petro condenó los asesinatos y criticó la política internacional de drogas: “Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina”, escribió el mandatario en la red social.