Localizan sin vida al cantante colombiano “B-King” y al DJ “Regio Clown”; desaparecieron en Polanco

La tarde de este lunes 22 de septiembre, se confirmó la muerte de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos como “B-King” y “Regio Clown”, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX).

Autoridades indicaron que tras el reporte de desaparición, se encontraron coincidencias con dos cuerpos localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

Pero no fue hasta este lunes que, los familiares de Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

¿Qué se sabe de la desaparición de “B-King” y DJ “Regio Clown”?

La desaparición de los artistas ocurrió el martes 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez al salir rumbo a un gimnasio en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A partir de ese momento, familiares y amigos pidieron apoyo de las autoridades mexicanas. Incluso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado para que dieran con su pronta localización.

En redes sociales circularon versiones de que Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera habrían llegado a México para ofrecer una serie de presentaciones en Sonora. Sin embargo, la Fiscalía del Estado negó que existiera algún registro de que los jóvenes se hubieran presentado en la entidad.

Tras localizar sus cuerpos, la Fiscalía de la CDMX abrió una investigación por homicidio. Mientras que fuentes de seguridad comentaron a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que hasta el momento se esperan los análisis periciales para conocer si las víctimas contaban con señales de violencia.

Gobierno de Colombia reacciona tras la muerte del cantante B-King

Ante la noticia, el mandatario colombiano se pronunció en redes sociales, asegurando que la juventud es asesinada en México por una política antidrogas.

“Asesinaron a la juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Una mafia internacional fortalecida por la política militar y prohibicionista, esa llamada ‘guerra contra las drogas’ que se impone a la humanidad y a América Latina”, escribió en su cuenta de X.

Agregó además: “Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es realmente una política contra el narcotráfico”.

¿Quién era B-King?

Nacido en Norte de Santander y criado en Medellín, el músico de 31 años logró consolidarse en el género urbano con canciones como Destino, Me necesitas y Made in Cali.

De su vida personal, se sabe que mantuvo una relación sentimental con la DJ Marcela Reyes, muy conocida en la música electrónica del país sudamericano. Misma que dio a conocer la desaparición del cantante urbano en tierras mexicanas.

Horas antes de que se perdiera su rastro, el artista compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se mostraba agradecido con el recibimiento durante su concierto. En la publicación aparece la leyenda: “Muchas gracias, mi México lindo y querido”.