Ellos eran las 32 víctimas de la explosión en el Puente de la Concordia: los rostros de la tragedia

Alrededor de las 14:20 horas del 10 de septiembre de 2025, la vida de decenas de personas que transitaban por el Distribuidor Vial La Concordia, cambió para siempre. Aquella tarde de miércoles, una pipa de gas perdió el control mientras circulaba debajo del puente sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa. Minutos después, una explosión dejaría un saldo de 32 personas muertas y decenas de lesionados.

A un año de la tragedia, recordamos sus nombres. Sin olvidar que detrás de cada víctima había una familia, amigos, sueños y una historia que quedó marcada para siempre.

Porque para muchos la vida continuó, pero para otros no solo fue despedir a un ser querido, sino aprender a vivir con su ausencia.

¿Qué pasó en el Puente de la Concordia?

Según la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, una pipa que transportaba gas LP con capacidad de casi 50 mil litros circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se impactó contra el muro de contención en el puente La Concordia.

El tanque de la pipa sufrió una fractura de aproximadamente 40 centímetros, lo que originó una fuga masiva de gas que se expandió en un radio de unos 180 metros a la redonda.

Esta nube (que en los videos se veía como humo blanco) provocó una deflagración con onda expansiva que afectó a vehículos y personas que transitaban por la zona; un área donde confluyen la estación del Metro Santa Martha, el paradero de autobuses y la ruta del trolebús elevado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

Un año sin ellos: Las víctimas de la explosión del Puente La Concordia

La explosión, o mejor dicho deflagración, dejó un saldo final de 32 personas muertas, cuyas víctimas fueron muriendo en días posteriores al accidente por quemaduras en gran parte de su cuerpo, entre ellos:

Alicia Matías Teodoro: La abuelita heroína.

Alicia Matías ganó el nombre de la "abuelita heroína", luego de que con su cuerpo protegiera a su nieta Jazlyn Azuleth durante la explosión de la pipa. A sus 49 años, murió por quemaduras en el 90% de su cuerpo.

José Armando Antillón

Viajaba sobre la Calzada Ignacio Zaragoza junto con su esposa Norma Chávez, cuando el fuego alcanzó el auto en el que se trasladaban.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Una joven de 19 años que estudiaba en la FES Cuautitlán; su celular y credencial fueron claves para que fuera identificada.

Misael Cano Rodríguez

Aquel día, acompañó a su hija Tiffany para recoger ropa para su nieto de un año, cuando las llamas le provocaron quemaduras en el 100% de su cuerpo.

Tiffany Odette Cano González

Tiffany, hija de Misael, luchó por 49 días tras ser alcanzada por el fuego, pero finalmente su cuerpo no resistió. Su familia la recuerda como una joven feliz y una madre amorosa.

Irving Uriel Carrillo Reyes

El joven de 20 años conocido como “Tachi” presentó quemaduras en el 95% de su cuerpo; su familia recuerda que amaba jugar fútbol.

Carlos Iván Contreras Salinas

Debido a sus graves quemaduras, perdió la vida en el Hospital Regional Zaragoza.

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Óscar era un seguidor del Cruz Azul, quién diario transitaba por la zona. Debido a las quemaduras, perdió la vida en el Hospital Rubén Leñero.

Eduardo Noé García Morales

Ese día, se dirigía a su escuela en La Paz para dar clases de matemáticas, cuando el fuego lo alcanzó.

José Gabriel Hernández Méndez

José regresaba a casa tras salir de sus clases en el CECYT 7 "Cuauhtémoc" del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Juan Antonio Hernández Betancourt

Por su trabajo como repartidor, tenía que recorrer las calles de la CDMX. Debido al fuego, prácticamente fue imposible salvarle la vida.

Jorge Islas Flores

Profesor de arte en el CECyT 7, sus estudiantes lo recuerdan como un gran docente. Ese día, viajaba en la combi que fue alcanzada por las llamas.

Juan Carlos Bonilla Sánchez

Juan solo pasaba por la zona para surtirse de frutas y verduras, cuando el fuego alcanzó el auto en que viajaba junto a su hijo Juan Ángel de 21 años.

Juan Carlos Sánchez Blas

Juan también regresaba tras una jornada de clases en el CECYt 7.

A esta lista se suman:

