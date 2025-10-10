Explosión de pipa de gas en Iztapalapa fue por falta de pericia del chofer, afirma Fiscalía

A un mes de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), aseguró y sostuvo que la causa del accidente y el incendio fue la falta de pericia del chofer, quien perdió el control, pues viajaba a exceso de velocidad.

Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la CDMX, en conjunto con peritos y especialistas en diversas materias, informaron detalles sobre lo que habría ocurrido el día del choque, y dieron a conocer una reconstrucción en video de como fue el momento antes de la explosión.

“Creemos o habría elementos para establecer la responsabilidad a la falta de pericia, pero desafortunadamente murió, pero creemos que hay elementos a las causas inmediatez”, dijo la fiscal.

Información en desarrollo...