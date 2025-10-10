Explosión de pipa de gas en Iztapalapa fue por falta de pericia del chofer, afirma Fiscalía
La causa del accidente de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, fue por falta de capacidad y pericia del chofer, quien perdió el control.
A un mes de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), aseguró y sostuvo que la causa del accidente y el incendio fue la falta de pericia del chofer, quien perdió el control, pues viajaba a exceso de velocidad.
Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la CDMX, en conjunto con peritos y especialistas en diversas materias, informaron detalles sobre lo que habría ocurrido el día del choque, y dieron a conocer una reconstrucción en video de como fue el momento antes de la explosión.
“Creemos o habría elementos para establecer la responsabilidad a la falta de pericia, pero desafortunadamente murió, pero creemos que hay elementos a las causas inmediatez”, dijo la fiscal.
Información en desarrollo...