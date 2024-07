¡Adelanta tu cita para la visa! Embajada confirma quiénes pueden hacerlo

¡Buenas noticias! La Embajada de Estados Unidos en México anunció un nuevo programa que permite a ciertos solicitantes de la visa adelantar su cita sin costo adicional, ¿quieres saber si eres elegible y cómo funciona? Esto es lo que tienes que conocer para facilitar tus planes de viaje al país americano.

Estos son los solicitantes que pueden adelantar su cita de la visa

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México informó que con el objetivo reducir los tiempos de espera y facilitar los planes de viaje para miles de personas, los solicitantes que podrán, a partir de ahora, adelantar la cita de su visa, son los siguientes:



Solicitantes de visas de visitante (B1/B2) con citas programadas para el año 2025 o posteriores.

Quienes hayan realizado el pago correspondiente por la visa B1/B2 en el último año.

Recuerda que las fechas disponibles para reprogramar tu cita variarán según el tipo de visa y la disponibilidad del consulado. Al llevar a cabo este proceso te recomendamos tener disponibles todos los documentos requeridos para el trámite, así como tomar en cuenta que no podrás reprogramar tu solicitud más de una vez.

¡Gran noticia para solicitantes de visa B1/B2🇲🇽! La Embajada y consulados pueden adelantar tu cita sin costo adicional y facilitar tus planes de viaje. 📅 Menténte al pendiente, ya que puedes recibir un correo con instrucciones desde: donotreply@usvisa-info.com #VisaAmericana pic.twitter.com/AZa8Fy0Qbe — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) July 16, 2024

¿Cómo puedo adelantar la cita de mi visa?

¿Cumples con los requisitos? Los solicitantes elegibles por la Embajada de Estados Unidos en México recibirán un correo electrónico con instrucciones sobre cómo reprogramar su cita para una fecha más cercana. Si eres uno de los afortunados te sugerimos tomar en cuenta lo siguiente:



Verificar que el correo electrónico se envíe de la dirección oficial donotreply@usvisa-info.com. Revisar tu bandeja de entrada y carpeta de spam para no perderte este importante mensaje.

Si no has recibido un correo electrónico y crees que eres elegible para adelantar tu cita, puedes verificar tu estado en el portal de citas de la Embajada de Estados Unidos en México. Recuerda que este trámite no tiene ningún costo adicional, por lo que de ninguna manera se te solicitará realizar otro pago para obtener una nueva fecha de trámite.