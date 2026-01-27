“La madre de todas las finales” terminó en tragedia: las 11 víctimas de la masacre en Salamanca

Lo que se esperaba como una tarde de fiesta y futbol terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas para la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato.

En redes sociales, la final de la Liga Premier se anunciaba como “la madre de todas las finales”, un evento que prometía música, rifas, comida, bebidas y regalos para los asistentes. Nadie imaginó que, para 11 personas, ese partido sería el último.

¿Quiénes son las víctimas del ataque en Salamanca?

Las víctimas de la masacre fueron Carmen, Luis, Alejandro, Bryan, Charly, Martín, María, Francisco, José, así como los gemelos Luis Fernando y Luis Enrique.

Once nombres que hoy pesan en la memoria de una comunidad marcada por la violencia. Una masacre a la que hoy se le atribuye a una disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

A lista de muertos se suman: Luis Alberto Gómez Andrade, cuya preparatoria compartió una esquela en redes sociales para lamentar lo sucedido.

En publicaciones posteriores, familiares y amigos elevaron oraciones por Carmelita, recordada con profundo cariño. Su madre, Carmelita Almanza, expresó entre lágrimas el dolor por la pérdida de su hija: “Le recortaron su vida a mi niña, mi niña chiquita, y eso no se vale.”

La música también quedó de luto. Carlos Alejandro Moreno, conocido como Charly, era baterista de una agrupación musical y originario de la comunidad de San José Temascatío. Hoy, su ritmo y sus baquetas quedaron en silencio.

Historias que se cruzaron en una misma tragedia

Desde San José de Mendoza era originario Alejandro Prieto, quien trabajaba como agente de Tránsito en Salamanca. Bryan Gutiérrez, otra de las víctimas, vivía en esa misma región.

Los gemelos Vázquez, Luis Enrique y Luis Fernando, formaban parte de un equipo juvenil de futbol. María Elena, José Bernal y Francisco se desempeñaban como guardias de seguridad, mientras que Martín era un aficionado más, un espectador que solo acudió a disfrutar del partido y la convivencia.

¿Qué pasó en Salamanca?

La tarde del domingo 25 de enero se celebraba un partido amateur en total normalidad en la comunidad de Loma de Flores, pero fue al término del partido cuando un comando arribó al campo y abrió fuego contra quienes se encontraban en la zona.

El ataque se dio de forma repentina, sin que las víctimas tuvieran oportunidad de resguardarse, dejando un baño de sangre y gente pidiendo ayuda.

Tras la agresión, cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al sitio, donde se confirmó la muerte de 10 personas, y una más en el hospital.