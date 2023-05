Quinceañera improvisa su fiesta en parque público de Colima

La falta de recursos económicos no fue impedimento para cumplir el sueño de la quinceañera Esmeralda. Ella anhelaba una fiesta para celebrar esa ocasión especial en Armería, Colima. Su mamá con mucho esfuerzo pagó el vestido y su misa.

“Nomás era para que se le pasara sus XV y estuviera contenta y con sus XV su misa, y su vestido que tanto deseaba ella mexicano, su vestido mexicano”, recordó Isabel Sandoval, mamá de Esmeralda.

Comparte quinceañera su fiesta con comerciantes en parque

Pero su deseada fiesta la encontró en un parque público, en medio de puestos de comida y ropa.

“Fuimos saliendo de misa le dije a mi mamá que yo quería caminar y nos fuimos hasta al jardín y ahí un amigo de mi mamá me puso las mañanitas y después el vals y después una madrina mía me sacó a bailar y me sentí muy feliz por eso”, narró Esmeralda Rodríguez, la quinceañera feliz.

Comerciantes y curiosos se acercaron para ser partícipe de la fiesta de Esmeralda. “El me vio (vendedor de palomitas) y me preguntó, quinceañera o candidata y le dije quinceañera y de ahí me puso las mañanitas y dijo un fuerte abrazo para la quinceañera y ahí se hizo todo con él. La verdad estuve muy feliz ese día”, dijo emocionada Esmeralda.

“De un de repente vi la muchacha, yo pensé que era como un festival o algo pero ya vi que empezaron a poner música de quinceañera, y ahí vamos nosotros asomarnos y como teníamos gente nada más veíamos que estaban bailando, y pues el señor de las palomitas del puesto estaba gritando pasen a bailar con la quinceañera y todo eso”, mencionó Perla Chávez, comerciante en el parque de Armería.

Esmeralda asegura que su madre trabajo duro para comprar su vestido de quince años, y agradece a todos lo que se sumaron a su festejo, ya que es un recuerdo que ha quedado en su corazón para toda la vida.