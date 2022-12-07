Designan a Rafael Marín como titular de la Agencia Nacional de Aduanas

Rafael Marín Mollinedo tomo protesta como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), quien será puesto a consideración del Congreso de la Unión para ser ratificado.

Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo al nuevo titular de ANAM, Rafael Marín Mollinedo.

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Presidente de la República @lopezobrador_ designa a Rafael Marín nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México @AduanasMxhttps://t.co/6qpE3p2Bvr pic.twitter.com/xrnPergfwR — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 7, 2022

El nombramiento de Rafael Marín Mollinedo como titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) será puesto a consideración del Congreso de la Unión para ser ratificado en el cargo.

¿Quién es Rafael Marín, nuevo titular de ANAM?

Rafael Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la presente administración se desempeñó como director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, de acuerdo con el portal del gobierno mexicano.

Previo a este carga, Rafael Marín Mollinedo ocupa la dirección general de Servicios Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, así como director general de la Red de Transporte de Pasajeros, adscrita a la Secretaría de Transporte y Vialidad. También se ha desarrollado en la iniciativa privada.

Rafael Marín Mollinedo llega en relevo de Horacio Duarte, quien el 12 de octubre anunció que se separaba de su cargo como titular de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), para integrarse al proceso electoral de 2023 en el Estado de México, en donde apoyará a Delfina Gómez en sus aspiraciones por la gubernatura de ese estado.