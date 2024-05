45 muertos por ataque de Israel a refugiados en Rafah por “error trágico”, alega Netanyahu

Al menos 45 personas murieron tras el ataque aéreo de Israel contra un campamento de refugiados en la ciudad de Rafah, el sur de Gaza, ayer domingo 26 de mayo de 2024.

Sobrevivientes a la agresión aseguraron que están a punto de dormir cuando escucharon las bombas. El ataque golpeó al barrio de Tel al-Sultan, donde miles de personas se refugiaban después de que las fuerzas israelíes iniciaron hace más de dos semanas una ofensiva terrestre en el este de Rafah.

Rescatan a niña de escombros en la Franja de Gaza

“Estábamos rezando y preparando las camas de nuestros hijos para dormir. No había nada inusual, entonces oímos un ruido muy fuerte, y el fuego estalló a nuestro alrededor”, dijo Umm Mohamed Al-Attar, una madre palestina con un pañuelo rojo en la cabeza, a la agencia Reuters.

“Todos los niños empezaron a gritar (...) El sonido era aterrador; sentíamos como si el metal estuviera a punto de derrumbarse sobre nosotros, y la metralla caía en las habitaciones”, sentenció.

Así ocurrió el ataque contra campamento de refugiados en Rafah



Videos obtenidos por la agencia de noticias Reuters muestran un incendio que ocurre a mitad de la noche, mientras es posible escuchar a la gente presa del miedo. En tanto que un grupo de jóvenes intentaba retirar planchas de chapa ondulada y una manguera de un único camión de bomberos comenzaba a sofocar las llamas.

Más de la mitad de los fallecidos eran mujeres y niños, según las autoridades sanitarias locales. Añadieron que era probable que la cifra de muertos aumentara, ya que algunos se encontraban en estado crítico con quemaduras graves.

Ataque a Rafah es un “error trágico”: Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que un ataque aéreo en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza no pretendía causar víctimas civiles y será investigado.

“En Rafah ya hemos evacuado a cerca de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los no combatientes, algo salió trágicamente mal, por desgracia”, dijo en un discurso en el Parlamento que fue interrumpido por los gritos de los legisladores de la oposición.

“Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones, porque ésta es nuestra política”, agregó.

Uno de los crímenes más infames en la historia de la humanidad se ha perpetrado hoy en Rafah, donde el ejército sionista ha bombardeado un campo de refugiados que estaba protegido por las Naciones Unidas en Gaza.



Más de 50 palestinos fueron quemados vivos, como en el Holocausto,… pic.twitter.com/F6K7Lcdu0T — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 26, 2024

El ejército israelí dijo que el ataque aéreo del domingo, basado en “información de inteligencia precisa”, había eliminado al jefe del Estado Mayor de Hamás para el segundo y mayor territorio palestino, Cisjordania, así como a otro responsable de los ataques contra israelíes.